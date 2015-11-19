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#في_الكلاسيكو – سعد سمير لـ في الجول: أنا مدريدي.. ولكن

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#في_الكلاسيكو – سعد سمير لـ في الجول: أنا مدريدي.. ولكن #في_الكلاسيكو – سعد سمير لـ في الجول: أنا مدريدي.. ولكن

"أتمنى أن تكون مباراة ممتعة" بهذه التصريحات بدأ صخرة دفاع المصري والأهلي سعد سمير تعليقًا على توقعه لمباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة.

وستقام المباراة يوم 21 من الشهر المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإسباني.

ويتصدر الفريق الكتلوني الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة وبفارق ثلاثة نقاط عن ريال

مدريد صاحب المركز الثاني.

وفي إطار تغطية FilGoal.com لمباراة الكلاسيكو تحدث سعد سمير في هذا السياق

قائلًا "أنا مدريدي، لكن لست متعصبًا".

مدافع القلعة الحمراء واصل تصريحاته "أتمنى أن أشاهد مباراة ممتعة، هذا أكثر ما يهمني في هذا اللقاء"

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فيديو اليوم السابع

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