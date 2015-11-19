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السيد البدوى بالدقهلية:الإعلام الأجنبى يريد إحباطنا وعلينا التمسك بالأمل

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السيد البدوى بالدقهلية:الإعلام الأجنبى يريد إحباطنا وعلينا التمسك بالأمل السيد البدوى بالدقهلية:الإعلام الأجنبى يريد إحباطنا وعلينا التمسك بالأمل
قال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد إن كل أعداءنا يخططون لإحباط المواطن المصرى وكل الرسائل التى تأتى من الإعلام الخارجى هدفها إصابة المواطن المصرى بالإحباط "لكى نجلس فى بيوتنا ونهدم البلد".

وأضاف رئيس حزب الوفد خلال مؤتمر دعم أحمد همام مرشح الحزب بدائرة "السنبلاوين وتمى الامديد" بمدينة السنبلاوين، اليوم أنه يجب أن نتمسك بالأمل.

وأكد البدوى أنه "يفصل بيننا وبين أخطر مجلس فى تاريخ ساعات قليلة، لكى نتخذ القرار بانتخاب نواب الأمة الذين يمثلون مصر فى الفترة العصيبة فى حياة المصريين".

وأشار البدوى إلى أن مصر تتعرض وسوف تظل تتعرض لمؤامرات ومخططات خارجية لمحاولة إسقاطها، مطالبا بحسن اختيار النائب فى البرلمان المقبل.

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مصر 365

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