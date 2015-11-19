مرشح مستقل يدعو أهالى العريش للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية

نظم المرشح المستقل بالانتخابات البرلمانية الدكتور حسام رفاعى مساء اليوم الأربعاء، مؤتمرا انتخابيا بالعريش بحضور ومشاركة عدد من رموز مدينة العريش ومؤيديه، كما كان من بين الحضور الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الانسان.

وخلال المؤتمر دعا "رفاعى" أهالى العريش للخروج والمشاركة فى الانتخابات، معربا عن تقديره لشجاعة مناصريه ووقوفهم معه، مؤكدا على أنه يتبنى مطالب أهالى سيناء بسرعة الإفراج عن من تم اعتقالهم ولم تثبت عليهم تهم مطالبا أجهزة الأمن بالافراج عنهم.

وأعقب المؤتمر مسيرة نظمها أنصار المرشح وبمشاركته طافت شوارع وأحياء العريش وهى تذيع أغنية خاصة بالمرشح تدعو لانتخابه.