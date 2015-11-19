جمارك السلوم تحبط تهريب 7 أطنان أرز لليبيا

أحبطت سلطات جمارك السلوم، برئاسة محمد هيكل، محاولة تهريب كمية كبيرة من الأرز المصرى المحظور تصديره إلا بعد سداد رسم الصادر، والعرض على الجهات المختصة، وذلك بالمخالفة لقانونى الاستيراد والجمارك.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم الأربعاء، إن مأمور الحركة هيثم فاروق اشتبه فى سيارة نقل "كانتر" مطروح مسافرة إلى ليبيا، وبتفتيشها تبين وجود 7 أطنان أرز داخل 350 جوالا.
وأشار المصدر إلى أن محمد العتال رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.