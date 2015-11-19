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السيد البدوى بالدقهلية: بعض ممارسات الإعلام تعمل على تغيير الوعى المصرى

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السيد البدوى بالدقهلية: بعض ممارسات الإعلام تعمل على تغيير الوعى المصرى السيد البدوى بالدقهلية: بعض ممارسات الإعلام تعمل على تغيير الوعى المصرى
قال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد إن الإعلام هو ضمير الأمة وهو الذى يبنى فكر ووجدان الشعب المصرى، والساحة الإعلامية تشهد بعض الممارسات التى تعمل على تغيير الوعى المصرى وأصبحت محرضة، مضيفا: "لا أقول إن كل الإعلاميين يفعلون ذلك لأن هناك شرفاء منهم وضعوا أرواحهم على أيديهم فى ثورة 30 يونيو".

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابى الذى عقده حزب الوفد لدعم أحمد همام مرشح الحزب بدائرة السنبلاوين وتمى الأمديد، وطالب "البدوى” أن يخضع الإعلام لقانون منظم، مشيرا إلى أنه لا يقصد تقييد حرية الإعلام وإنما هى تنظيم وانضباط أكثر وقال: "أطالب مجلس النواب القادم بتفعيل نصوص الدستور بما ينظم الإعلام المصرى".

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