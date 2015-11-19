عواجيز الإخوان يصدرون بيانا بعد اجتماع تركيا والقيادة الجديدة ترفض نشره

أصدرت القيادات التاريخية لجماعة الإخوان والمعروفون باسم "العواجيز" بيانا منذ قليل، عقب اجتماع مجلس شورى الجماعة فى تركيا، زاعمين أن منهجهم يبتعد عن العنف – على حد قولها - مضيفين أنهم لن يغيروا منهجهم ولن تتجه الجماعة للعنف، فيما رفضت القيادات الجديدة لجماعة الإخوان نشر هذا البيان على الموقع الرسمى لجماعة الإخوان، الأمر الذى دفع "العواجيز" للجوء إلى نوافذ أخرى.

وقالت القيادات التاريخية فى بيانهم: إنها حسمت موقفها من العنف والإرهاب منذ الفترة الأولى للتأسيس، ومرورا بالمراحل التى مرت بها الجماعة، زاعمة أنها لن تتنازل عن السلمية – على حد قولهم.

وأضافت: "كان من الممكن فى أية لحظة من التاريخ الممتلئ أن يكون هناك مبرر لتغيير نهج الجماعة، لكنها أبت وقبضت على جمر الحق".

وزعمت الجماعة أنها التزمت الخط المستقيم والنهج السلمى لأن ثابت من ثوابتها – على حد قولها.

وأوضحت، فى بيانها، أن الإخوان لا يحتاجون كل دقيقة إلى إعادة التذكير بموقفهم الثابت والاستراتيجى باعتماد ما أسمته "النضال السلمى والمدنى".

وطالبت الجماعة فى بيانها الصادر بضرورة إنهاء خلافات الجماعة بشكل كامل، وردا على قادة الجماعة الذين يقولون إن خيارهم العنف، - فى إشارة إلى قيادة محمد كمال، عضو مكتب الارشاد - أكدت أن منهج الجماعة هو "الإصلاح والتغيير".

وتابعت الإخوان فى بيانها: "من القواعد الأساسية التى قام ويقوم عليها عمل الجماعة، ويحكم طريقها منذ بداية تأسيسها وحتى اليوم، أن هناك مبادئ محددة وثوابت حاكمة ومفاهيم واضحة يقوم عليها فهم ونشاط الجماعة، فمن ابتعد عنها فقد اختط لنفسه طريقا غير طريق الإخوان ".

واستطرد الجماعة: "من ينسب نفسه للجماعة يجب أن يكون هذا نهجه وتلك سيرته، فإن دعا إلى غير ذلك أو اختط لنفسه نهجا غير نهج الجماعة فهو ليس من الجماعة وليست الجماعة منه، مهما أدى أو قال".

من جانبه قال خالد الزعفرانى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن هذه البيانات الصادرة هى بداية لمشهد جديد لفصل عدد كبير من قيادات الجماعة، موضحا أن عواجيز الإخوان سيتجهون إلى فصل المجموعة الجديدة التى ترفض الانصياع لأوامرهم.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن هذا البيان تتضمن تهديدات صريحة لمن لا يلتزم بما ستقرره تلك المجموعة، موضحا أن مجموعة محمود عزت وإبراهيم منير ستبدأ فى تنفيذ اللائحة الداخلية بفصل من يعترض على قياداتهم للتنظيم.

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