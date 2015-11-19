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بالفيديو..إبراهيم عيسى بالقاهرة والناس لوزير السياحة:"عندك خرم بالإجراءات..سده"

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بالفيديو..إبراهيم عيسى بالقاهرة والناس لوزير السياحة:"عندك خرم بالإجراءات..سده" بالفيديو..إبراهيم عيسى بالقاهرة والناس لوزير السياحة:"عندك خرم بالإجراءات..سده"
شنّ الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى هجوماً حاداً على بعض الوزراء، واصفاً تصريحاتهم بـ"الهراء السياسى"، والتى تسببت فى صنع أزمات داخلية وخارجية، معتبراً أن هؤلاء المسئولين مجرد موظفين لا يملكون "وعياً سياسيا".

وقال "عيسى" ببرنامجه "مع إبراهيم عيسى" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إن تصريحات وزير السياحة اليوم فى شرم الشيخ، ورطة سياسية كاملة، تنضح بالضعف والهراء السياسى، لا يمكن تصديقها، متسائلاً عن رد الفعل الدولى حينما يتم ترجمة تصريحات "زعزوع"، مؤكداً أنه لم يعد هناك أى باب للمراوغة.

ووجه كلامه لوزير السياحة، قائلاً: "المفروض أنت اللى تزعل، بطلوا شغل الموظفين ورمى التراب تحت السجادة.. هناك خرم فى إجراءاتك.. الخرم ده عندكم أنتوا.. الخرم ده فى الطرق والسبل المتخذة فى مطاراتنا وسياحتنا، نحن من صنعناه.. طائرة انفجرت و224 شخصا ماتوا فى بلدنا.. لو قلتلهم عندكم خرم هيقولولك الخرم عندك أنت، والموضوع لا يمكن تصديقه على هذه الطريقة، وفضيحتنا بجلاجل فى الإعلام الغربى"، مستطرداً: "سد الخرم من ناحية ووزير الأوقاف من ناحية.. عندنا 15 خرم..والسفينة مليانة خرام".

وكان هشام زعزوع وزير السياحة قال صباح اليوم، تعليقا على سوق السياحة البريطانى لمصر: "لا تفقدوا الأمل فى السوق البريطانى وممكن ألا يتأخر"، مضيفاً "هناك اتصالات قوية معهم ولا أتحدث عن السياسة، والمثل بيقول (خليك مع الكداب لباب الدار) أنت زعلان من إيه وقلقان من إيه وأسدلك الخرم، لكن عندما أعمل هذا ولا تستجيب يبقى أفضحك فى الإعلام وأقول إن ده سياسة، وأنت واخدنى سياحة لأهداف أخرى".
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>- بالفيديو.. زعزوع للسياح البريطانيين:"هنسد الخرم اللى قلقانين منه"
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مصر 365

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