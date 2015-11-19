3 قواعد أساسية لوجبة إفطار صحية وخسارة مضمونة للوزن

وجبة الإفطار هى أهم الوجبات التى نتناولها على مدار اليوم، هذا ما أكدته جميع الدراسات المتعلقة بالطعام، فمكونات وجبة الإفطار هى التى تمنح جسدك النشاط والطاقة والقدرة على التركيز طوال اليوم، كما تساعد ايضا تلك الوجبة على تنظيم ميكانيزم الجسم فى حرق السعرات الحرارية وخسارة الوزن.

فى السطور التالية يوضح خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة بعض الشروط الأساسية التى يجب توافرها فى وجبة الإفطار، للعمل على خسارة الوزن بفاعلية ونجاح وهم:

- احتواء وجبة الإفطار على عنصر البروتين، مثل البيض والحبوب الكاملة، والبقوليات كالفول، يمنح الجسم ساعات طويلة من الشبع، نظرا للوقت الذى تتطلبه البروتينات لكى يتم هضمها بالمعدة.

>- استبدل الكافيين والسكّر بمشروبات صحيّة فبدلا من فنجان القهوة الصباحيّة تناول كوبا من الشاى الأخضر أو شاى الياسمين، الذى يعد نوعاً جديداً من الشاى المنحّف، والمدعّم بالمواد المضادّة للأكسدة.

>- ابتعد عن المأكولات التى تحوى على نسبة عالية من السكّر، فهى تمنح الجسم نسبة أقل من الطاقة وسعرات حراريّة أكثر، كما تساعد على زيادة الشهية بصورة مفاجئة بعد تناولها بساعتين فقط.