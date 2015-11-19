صحيفة برتغالية: رونالدو يواعد ابنة وكيله؟

أكدت الصحيفة الشعبية في البرتغال (كورير دي مانيا) أن كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد ربما قد وجد صديقة جديدة بعد انفاصله عن إيرينا شايك عارضة الأزياء الروسية.

وقالت الصحيفة إن رونالدو وماريسا مينديز نجلة خورخي مينديز وكيله لا ينفصلان مؤخرا على الرغم من معرفتهما ببعضهما البعض قبل سنوات طويلة.

وانفصل رونالدو عن إيرينا بشكل رسمي في يناير 2015.

ورغم إعلان الصحيفة البرتغالية إلا أن أمر ارتباطهما لم يعلن بشكل رسمي حتى الآن.

وأشار التقرير الذي نشرته الصحيفة أن ميريسا الإبنة الأكبر لخورخي مينديز صاحبة الـ24 عاما قد ظهرت في حفل افتتاح فيلم كريستيانو بلندن.

الأمر لم يتوقف عند جرائد البرتغال فحسب، بل أن صحيفة (موندو ديبورتيفو) قالت إن علاقة رونالدو بماريسا أكثر من مجرد صداقة.

وتربط رونالدو بخورخي مينديز علاقة وطيدة ظهرت من خلال الفيلم الوثائقي الذي قدمه رونالدو ويحكي فيه عن تاريخه، وكان ثاني أكثر من تحدث في الفيلم الذي مدته ساعة ونصف بعد كريستيانو.

ورغم التقارير إلا أن رونالدو قال مازحا عبر برنامج (جوناثان روز) إنه يواعد عدد قليل من الفتيات في الوقت نفسه.