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إبراهيم عيسى بـ"القاهرة والناس": السادات سبب انتشار الإرهاب فى العالم

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إبراهيم عيسى بـ"القاهرة والناس": السادات سبب انتشار الإرهاب فى العالم إبراهيم عيسى بـ"القاهرة والناس": السادات سبب انتشار الإرهاب فى العالم
اعتبر الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، أن مسئولة عن انتشار الإرهاب عالميًا، بعد إطلاق الرئيس الراحل أنور السادات خيوط الإخوان والجماعات الإسلامية فى المجتمع ومن ثم "وحش الإرهاب"، بحد قوله.

وقال "عيسى" ببرنامجه "مع إبراهيم عيسى" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إن مصر هى البلد الأهم فى الشرق الأوسط، مضيفًا: "كما أننا أيضًا مسئولون مسئولية حقيقية عن انتشار الإرهاب فى العالم العربى والإسلامى، عبر الـ40 سنة الماضية، حينما أطلق الراحل أنور السادات خيوط الجماعات الإسلامية والإخوان".

وحمل "عيسى" الرئيس السادات مسئولية انتشار الإرهاب، قائلاً إن الرئيس الراحل أنور السادات، مسئول مسئولية كاملة على إطلاق "وحش الإرهاب" فى العالم كله، وأن مصر مسئولة عن فشل الأزهر فشلاً ذريعاً ومريعًا فى مواجهة الإرهاب.

وتابع: "حينما ينتشر الإرهاب فى العالم فمصر مسئولة.. ومش بس لأنها صنعت البذرة الأولى بتاعت جماعة الإخوان ولكن بتراجعها عن دورها الحضارى الحقيقى، وتراجعها عن الفهم الإسلامى المصرى، واستسلامها الاستسلام الغريب والعجيب والخاضع والخانع للوهابية النفطية والسلفية المسيطرة عل كل مؤسساتنا الدينية والإعلام المصرى بالمال لخدمة منهجهم، وخلق الفتن واستعداء ضد المذاهب الأخرى حتى الآن".

وشن "عيسى" غضبه قائلاً، إن المجتمع المصرى نخر عظمه وعقله خلال الـ40 عامًا الماضية، ومصر مسئولة عما حدث فى باريس بالمعنى الأخلاقى والفكرى والحضارى، مضيفًا: "لو أنها قوية وتدافع عن منهج الإسلام الصحيح والـ95% من المذاهب الإسلامية، وليس الـ5% السلفية الحنبلية الوهابية المسيطرة بفلوسها وملياراتها على مصر والعالم كله، لما انتشر الإرهاب فى العالم ودمر دولا وشعوبا كسوريا واليمن وليبيا".


>- إبراهيم عيسى: "يجب التعامل مع الموقف الروسى على أنه حقيقة.. وبطلوا مقاوحة"

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مصر 365

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