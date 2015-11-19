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بالفيديو.. أحمد موسى يبكى على الهواء بعد توفير السلع الغذائية بأسعار منخفضة

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بالفيديو.. أحمد موسى يبكى على الهواء بعد توفير السلع الغذائية بأسعار منخفضة بالفيديو.. أحمد موسى يبكى على الهواء بعد توفير السلع الغذائية بأسعار منخفضة
أجهش الإعلامى أحمد موسى، بالبكاء الشديد على الهواء، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، على خلفية حديثه عن توفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار، والتى تتناسب مع إنفاق المواطن البسيط، لافتاً إلى أنها البداية لتوفير جميع ما يحتاجه المواطنون الذين يستحقون كل خير.

وأضاف "موسى" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وعد بتوفير هذه السلع مع نهاية الشهر الجارى وهو الأمر الذى حدث.

وفى سياق متصل هنأ الإعلامى أحمد موسى، الرئيس السيسى بعيد ميلاده، وتابع: "هذا الرجل يتحمل ما لا يتحمله بشر ومع ذلك لم يكل.. شايل شيلة زى جبل أحد"، مناشداً المصريين بالدعاء له.

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مصر 365

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