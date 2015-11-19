شوبير:زيارة شارابوفا لمصر لم تتأكد بعد وأحيى وفد الفنانين بقيادة الزعيم

اعتذر الإعلامى أحمد شوبير، عن الخبر الذى صرح به فى حلقة الاثنين الماضى، وأكد أن ماريا شارابوفا بطلة التنس الروسية، والمصنفة الثانية على العالم، ستزور شرم الشيخ الخميس المقبل، لدعم السياحة المصرية.

قال شوبير أثناء تقديم برنامجه "مع شوبير" إنه تسرع عندما أدلى بالخبر على الهواء، دون التأكد منه، موضحاً أنه بالفعل هناك مفاوضات مع ماريا شارابوفا لزيارة مصر، وأبدت الأخيرة ترحيبها بالزيارة، إلا أنها مجرد مفاوضات لم ترتق للرسمية حتى الآن.

وأشاد نجم مصر السابق، بوفد الفنانين الذى يقوده الزعيم عادل إمام لدعم السياحة فى شرم الشيخ، بالإضافة إلى دعوة المطرب محمد منير لإقامة حفل غنائى كبير، كما ألقى اللوم على المطرب عمرو دياب الذى لم يتحرك حتى الآن من أجل بلده.

- ماريا شارابوفا تزور مصر الخميس لدعم السياحة فى شرم الشيخ