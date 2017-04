مستشار المفتى: بوستات على "فيس بوك" بأربع لغات لمواجهة "الإسلاموفوبيا"

قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، إن المبادرة العالمية لمواجهة الإسلاموفوبيا فى الغرب تستهدف غير العرب، مضيفاً أن المبادرة تأتى حرصا على حماية الوطن.

وأضاف مستشار المفتى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى": "عملنا بوستات على فيس بوك بأربع لغات"، على صفحة not In the name OF muslim"، موضحاً أن هناك فيديوهات قصيرة على الصفحة برسائل قصيرة وواضحة للعامة.

وأوضح أنه تم التحرك على الأرض عن طريق ذهابه للولايات المتحدة الأمريكية غداً لتنظيم محاضرات فى الجامعات، وسيكون يوم الجمعة مباشر على قناة "cbs"، مشيراً إلى أن المفتى أنهى حواراً منذ ساعات قليلة مع شبكة CNN الأمريكية وسيذاع فى الحادية عشرة مساء بتوقيت نيويورك.

وأشار نجم إلى أنه تمت كتابة مقالات فى "رويترز وأسوشيتد برس، والمدونات"، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 200 مادة من مقالات المفتى على الإنترنت.