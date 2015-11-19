بالفيديو.. حسين سالم للإبراشى: تنازلى عن 75% من ثروتى لراحة البال والعودة لمصر

قال رجل الأعمال الهارب خارج مصر حسين سالم، إن أحدا لم يبلغه بطلب الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاص بالتسوية الجارية معه لإنهاء القضايا المقامة ضده، مقابل التنازل عن 10 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن المستشار أحمد الزند وزير العدل هو من يسأل عن تلك التصريحات، مشددا: "أريد التنازل لطى هذه الصفحة نهائيا وأتمنى العودة لمصر مرة أخرى".

وأضاف حسين سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة دريم، أن الدكتور محمود كبيش هو وكيله الوحيد فى المفاوضات التى تجرى الآن مع الحكومة لإنهاء هذه القضية، مضيفا أن الهدف وراء قرار تنازله عن 75% من ثروته هو راحة البال، لافتا إلى أن مصر خيرها على الجميع وأنه يريد طى هذه الصفحة نهائيا.

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- الزند لـ"على مسئوليتى":الرئيس طلب 10 مليارات جنيه للتصالح مع حسين سالم