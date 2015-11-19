أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية" -
مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الثقافة: التهديدات الإرهابية لن تهدم صناعة السياحة

Google+ Print
وزير الثقافة: التهديدات الإرهابية لن تهدم صناعة السياحة وزير الثقافة: التهديدات الإرهابية لن تهدم صناعة السياحة
شارك حلمى النمنم وزير الثقافة فى فعاليات مؤتمر "أخبار اليوم" لدعم السياحة تحت عنوان "صناعة الأمل فى بلد السلام "، اليوم الأربعاء، فى مدينة شرم الشيخ.

ناقش المؤتمر المشاكل التى تواجه القطاع السياحى فى التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة والاستراتجيات العامة لحل مشاكل الاستثمار السياحى.

كما عرض عدد من الخبراء، خلال المؤتمر، رؤيتهم حول الخروج من الأزمة الحالية ومطالبهم من لتقليل الخسائر الناجمة عن انخفاض معدلات حركة السياحة.

وقال وزير الثقافة، فى كلمته، إن "السياحة من أهم مصادر الدخل القومى للدولة المصرية، وإن تنشيطها وتشجيع الاستثمار فيها مسئولية مشتركة بين القطاعين الحكومى والخاص"، مشيرا إلى أن السياحة تعتمد فى برامجها على المنتج الثقافى والفنى الذى ترعاه وزارة الثقافة وتعمل على الارتقاء به، ومن ثم فإن دعم صناعة السياحة سلسلة متصلة من الإجراءات لا تنفصل عنها الوزارة.

وأضاف، أن التهديدات الإرهابية لا يمكن أن تهدم صناعة مهمة مثل السياحة، وإذا كان هناك أزمة فإن الإرادة والعمل سيدفعنا لتجاوزها من خلال الحلول والإجراءات التى سيشترك فى تنفيذها القطاعين الحكومى والخاص سواء بتنشيط السياحة الداخلية أو جذب مزيد من السياحة العربية أو حزمة الحوافز التى تشجع السائح على التوجه للمقاصد السياحية المصرية.

وأكد الوزير، أن وزارة الثقافة تحرص على مشاركة القطاع السياحى فى تنشيط السياحة بما تضمه من فرق فنية وفعاليات ثقافية ومهرجانات، تسهم طوال العام فى العمل على التعريف بثقافة وحضارة سواء فى الداخل أو الخارج.

وأشاد النمنم بمبادرة مؤسسة "أخبار اليوم" التى تهدف إلى تقديم مبادرة للخروج من الأزمة التى تمر بها السياحة المصرية خلال الفترة الراهنة، وذلك من خلال استضافة خبراء فى السياحة لتقديم الحلول والمقترحات للخروج من الأزمة، موضحا أن الثقافة والفن يسهمان فى تنشيط السياحة وإبراز مكانة مصر المتميزة وتاريخها وحضارتها العريقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية"

القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية"

مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر "

مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر "

مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد "

مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد "

نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك

نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك