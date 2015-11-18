أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية" -
مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار السعودية اليوم.. هجوم بالقطيف يودى بحياة شرطيين

Google+ Print
أخبار السعودية اليوم.. هجوم بالقطيف يودى بحياة شرطيين أخبار السعودية اليوم.. هجوم بالقطيف يودى بحياة شرطيين
تصدر أخبار اليوم مقتل شرطيين بالسعودية إثر تعرض دوريتهما لإطلاق نيران من مجهول بمدينة القطيف ذات الأغلبية الشيعية، فى المنطقة الشرقية من المملكة السعودية.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت مقتل الشرطيين فجر الأربعاء أثناء تفقدهم شوارع المدينة، ولم يكشف بعد عن هوية منفذ الهجوم، وسط تكهنات أنه من تدبير تنظيم داعش المسلح.

ومدينة القطيف تشهد تواجدا أمنيا مكثفا منذ تعرض أحد المساجد لهجوم أوقع 20 قتيلا اتبعه هجوم آخر فى منتصف الشهر الماضى أوقع 5 قتلى، وتبنى تنظيم داعش المسلح كل من العمليتين.


>وشملت أخبار السعودية اليوم غرق المدينة السعودية جدة بالسيول بسبب هطول الأمطار منذ الثلاثاء، مما أثار غضب النشطاء بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" الذين سخروا من البنية التحتية للمدينة التى تغرق بالسيول سنويا، مطالبين بالزعيم الكورى الشمالى لمراقبة مشاريع المدينة كنوع من السخرية.

وأبرزت أخبار السعودية اليوم تحذير السفارة السعودية بفرنسا لرعاياها بأخذ الحيطة وتجنب الأماكن المزدحمة والمشبوهة، ملزمة إياهم بالتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المحلية، وعدم الخروج من مساكنهم إلا للضرورة القصوى.

ونصحت السفارة رعاياها بفرنسا بالابتعاد عن النقاشات السياسية غير الضرورية، لما قد تسببوه من مشاكل لهم، وذلك بعد تعرض العاصمة الفرنسية باريس لهجوم إرهابى الجمعة أودى بحياة 129 مواطنا فرنسيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020