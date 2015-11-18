أخبار السعودية اليوم.. هجوم بالقطيف يودى بحياة شرطيين

تصدر أخبار السعودية اليوم مقتل شرطيين بالسعودية إثر تعرض دوريتهما لإطلاق نيران من مجهول بمدينة القطيف ذات الأغلبية الشيعية، فى المنطقة الشرقية من المملكة السعودية.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت مقتل الشرطيين فجر الأربعاء أثناء تفقدهم شوارع المدينة، ولم يكشف بعد عن هوية منفذ الهجوم، وسط تكهنات أنه من تدبير تنظيم داعش المسلح.

ومدينة القطيف تشهد تواجدا أمنيا مكثفا منذ تعرض أحد المساجد لهجوم أوقع 20 قتيلا اتبعه هجوم آخر فى منتصف الشهر الماضى أوقع 5 قتلى، وتبنى تنظيم داعش المسلح كل من العمليتين.

>وشملت أخبار السعودية اليوم غرق المدينة السعودية جدة بالسيول بسبب هطول الأمطار منذ الثلاثاء، مما أثار غضب النشطاء بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" الذين سخروا من البنية التحتية للمدينة التى تغرق بالسيول سنويا، مطالبين بالزعيم الكورى الشمالى لمراقبة مشاريع المدينة كنوع من السخرية.

وأبرزت أخبار السعودية اليوم تحذير السفارة السعودية بفرنسا لرعاياها بأخذ الحيطة وتجنب الأماكن المزدحمة والمشبوهة، ملزمة إياهم بالتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المحلية، وعدم الخروج من مساكنهم إلا للضرورة القصوى.

ونصحت السفارة رعاياها بفرنسا بالابتعاد عن النقاشات السياسية غير الضرورية، لما قد تسببوه من مشاكل لهم، وذلك بعد تعرض العاصمة الفرنسية باريس لهجوم إرهابى الجمعة أودى بحياة 129 مواطنا فرنسيا.