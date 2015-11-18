نوال صاحبة أفضل مقدمة غنائية درامية في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

فازت نجمة الغناء الخليجي نوال الكويتية بلقب صاحبة أفضل مقدمة غنائية درامية عن مسلسل "أمنا رويحة الجنة" إلى جانب الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والفنان التونسي صابر الرباعي في استفتاء "سيدتي" و"سيدتي نت" لرمضان 2015.

واستحقت نجمة الغناء الخليجي و"قيثارة الكويت" الرقيقة نوال الفوز باللقب الفني الجديد الذي منحه لها جمهورها العربي وليس الخليجي فحسب عبر تكثيفه التصويت منذ رمضان الفائت تأثراً بأدائها الدافىء الحنون الشجي الحساس لمقدمة "أمنا رويحة الجنة" الغنائية الفائقة الجمال المعبرة عن أحاسيس أمهات العالم السعيدات والعاثرات الحظ بأبنائهم العاقين أو الغائبين أو المتجاهلين لعظمة قلبها وعطائها طوال حياتهم بدءًا من مرحلة الطفولة إلى ما لا نهاية،ولغاية نفسها الأخير في الدنيا.

وحالف فريق مسلسل "أمنا رويحة الجنة" التوفيق باختيار النجمة الكويتية نوال دون غيرها لأدائها هي الأم، هي الأنثى الرقيقة التي اكتملت بالأمومة،هي الفنانة الكلاسيكية التي لا تتنازل لتقديم أغنية بلا معنى أو روح أو هدف إنساني نبيل يعزف على وتر سامعها. فترعش روحه كما أرعشت أرواحنا بكوبليهات مقدمتها الغنائية المعبرة عن أم جريحة بأبنائها لكنها صلبة من أجل منحهم المزيد من حبها وعطائها، متحدية عقوقهم بحب عظيم مع سبق الإصرار والترصد وحال لسان نوال الغنائي حال كل أمهات العالم.

عن كم أم يا ترى عبرت نوال بإحساسها وغنائها مقدمة "أمنا يا رويحة الجنة"؟ كم أم تقول يومياً مثلما غنت نوال: "يا حبايب عمري انصفوني... انصفوني".

إحساس ومعنى أرعش قلوب المشاهدين فجعل من له أماً يرتمي في حضنها قبل فوات الأوان،ومن له أماً رحلت عن دنياه،يبكي لشعوره بالفقد واليتم والوحدة بدون وجودها في حياته منورة قلبه ومنزله،ومن ظلم أمه وأهملها وعقها طويلاً،يذهب إليها طالباً السماح والغفران.

مقدمة "أمنا رويحة الجنة" من كلمات: فتحية العجلان،وألحان: بشار الشطي،وأداء: النجمة الكويتية نوال.

ولا نبالغ إن قلنا أن أداء وإحساس نوال الصافي لهذه المقدمة جعلنا نعتقد أنها تعبر عن ذاتها كإبنة وأم معاً،وأن الأغنية تشبه نوال،ونوال تشبهها،ويصح أن يكون هناك أحياناً ما يسمى بفن يشبه صاحبه،وفيه من مزاياه وخصاله وفيه منه الكثير،وإن سمعنا المقدمة هذه مجدداً سنتعرف على نوال أكثر.

ونتمنى من نوال أن تحافظ على مستواها الرفيع فتقدم لنا في رمضان 2016 المقبل مقدمة غنائية ذات مستوى إنساني وعاطفي واجتماعي رفيع ومميز على غرار مقدمة "أمنا رويحة الجنة" فبصوت نوال أصبحت المقدمات الغنائية أفضل عنصر مروج للعمل الدرامي وينقل جزءًا من مضمونه غنائياً قبل عرض العمل بأيام وأسابيع.

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