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Ryan Gosling يشارك في بطولة Blade Runner 2

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Ryan Gosling يشارك في بطولة Blade Runner 2 Ryan Gosling يشارك في بطولة Blade Runner 2

الأربعاء 18-11-2015 21:44

أعلن Ryan Gosling رسمياً عن انضمامه الى فيلم Blade Runner 2 حيث سيؤدي دور البطولة الى جانب Harrison Ford الذي كان بدوره البطل الرئيسي في الجزء الأول من الفيلم الذي صدر في العام 1982 وتولّى آنذاك إخراجه Ridley Scott. في الجزء الجديد، قرر المخرج المذكور المشاركة في الإنتاج ووضع الخطوط العريضة لقصته تاركاً مهمة الإخراج للكندي Denis Villeneuve. لم يعط Gosling معلومات عن الدور الذي سيؤديه في Blade Runner 2 ولكنه في المقابل ورداً على سؤال حول فيلمه المنتظر The Nice Guys، كشف أنه استمتع بتأدية دور البطولة الى جانب Russell Crowe واصفاً أداء هذا الأخير بالمضحك والهستيري والأفضل في مسيرته السينمائية، مؤكداً أن العمل تحت إدارة المخرج Shane Black كان رائعاً. The Nice Guys من المفترض إطلاقه في الصالات العالمية في 20 مايو المقبل ويشارك أيضاً في بطولته كل من Kim Basinger و Matt Bomer و Cara Delevingne و Keith David و Beau Knapp. يذكر أن فيلم Ryan Gosling المقبل عنوانه The Big Short سيتمّ إطلاقه في الصالات العربية في 31 ديسمبر المقبل وهو من إخراج Adam McKay ومن بطولة Brad Pitt و Christian Bale و Steve Carell.

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