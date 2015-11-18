محمد عساف: لهذه الأسباب سأقيم حفل زفافي في رام وليس في غزة

تحدثت خلال الفترة الماضية الكثير من الأخبار عن انفصال النجم الفلسطيني محمد عساف عن خطيبته الإعلامية لينا القيشاوي، لكن اتضح أن كل ما أشيع هو فقط شائعات لا أساس لها من الصحة.

خلال حديثه لبرنامج "نيوز روم" الذي يقدمه الإعلامي فراس حليمة، أكد عساف أن الفنان تلاحقه دائماً الشائعات، وطلب من خطيبته أن تعتاد على هذا الموضوع، مشيراً إلى أن كل من حوله وجمهوره وعائلته فرحوا عندما اعلن خطوبته.

وصرح محمد عساف أنه حاول الإرتباط بفتاة منذ فترة ليست ببعيدة ولكن لم يحصل نصيب، وهذه المرة الأولى التي يكشف فيها عن هذا الأمر في الإعلام.

وأشار نجم "آراب أيدول" انه سيقيم حفل زفافه في رام الله وليس بفي غزة بسبب صعوبة الوضع، مؤكداً انه ترك لخطيبته وضع اللمسات على المنزل الذي سيجمعهما.

وشدد عساف خلال الحديث انه متفاهم جداً مع لينا على كافة التفاصيل، وقال إنه اقدم على فكرة الارتباط كي يرضي نفسه وعائلته ودينه.