تكريم المخرجة فرح خان في القاهرة

ذكرت مصادر صحافية أن النجمة الهندية فرح خان ستُكرّم مع الفنانة المصرية الراحلة فاتن حمامة بجائزة التميّز في السينما، على هامش مهرجان القاهرة الدولي السينمائي في دورته السابعة والثلاثين، في دار الأوبرا المصرية.

فرح خان قالت لـ وكالة الأنباء الهندية IANS إن إدارة المهرجان قرّرت عرض فيلم "أوم شانتي أوم"، الذي عرض عام 2007، والذي يقوم بدور البطولة فيه النجم شاروخان.

وأضافت: "أشعر بأنه شرف لصناعة السينما الهندية أن يكرّم فيلم أو مخرج بمنح جائزة في مهرجان فيلم دولي. وأعتقد أنه أمر عظيم لهذه الصناعة برمتها".

يُشار إلى أنّ خان كانت قد تغيّبت عن حضور حفل الافتتاح، ومن المقرر أن يتمّ تكريمها في القاهرة في الـ19 من نوفمبر.

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