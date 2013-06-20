أخبار عاجلة

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
إزالة 19 حالة تعد على أراضي ملك للدولة بأسيوط -
بدء امتحانات التعليم الفني في السويس 19 أبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

التشكيل الكامل للمجلس القومي لـ"العدالة والمساواة" والجديد

Google+ Print
التشكيل الكامل للمجلس القومي لـ"العدالة والمساواة" والجديد التشكيل الكامل للمجلس القومي لـ"العدالة والمساواة" والجديد

كتب : احمد عبدالعظيم منذ 12 دقيقة

أصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارا رقم 641 لسنة 2013 بتشكيل المجلس القومى للمساواة والعدالة 25 عضوا وهم:

الدكتور حسن محمود عبد اللطيف عضو مجلس الشورى، وهشام جعفر رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مدى"، وحنا جرجس رئيس مؤسسة "خطوة"، ونجوان عبد المعبود مدير مركز تحويل النزاعات والتحول، وهانى محمود عضو ائتلاف شباب الثورة، وسيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد، وهشام أكرم نائب رئيس حزب العدل، وعصمت الصاوى عضو المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، وأحمد الشريف عضو مجلس الشعب السابق ونيفين فؤاد عضو حزب الوسط، وحسام عقل أستاذ التربية بجامعة عين شمس.

وتتضمن الأسماء أيضا كل من يوسف سيدهم، رئيس تحرير جريدة وطنى، والدكتور يسرى فرغلى أبو عيلة، والمهندس كريم حنين رجل أعمال، والمستشار عماد البشرى عضو هيئة مفوضين بالمحكمة الدستورية، وأيمن كرم ناشط فى مجال التنمية المستدامة، والدكتور محمد المهدى أستاذ علم النفس، ونبيل كمال مرقس عضو سابق فى لجنة العدالة الوطنية، والكاتب الصحفى وائل قنديل، والدكتور على ليلة أستاذ علم الاجتماع، ومحمد نور مساعد رئيس حزب الوطن، ومحمد الباقر عضو بحزب القوية، وحاتم المعتصم عضو بحزب الحرية والعدالة، وفاضل سليمان رئيس مؤسسة جسور، والمستشار عمر معوض نائب رئيس مجلس الدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر