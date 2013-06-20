التشكيل الكامل للمجلس القومي لـ"العدالة والمساواة" والجديد

كتب : احمد عبدالعظيم منذ 12 دقيقة

أصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارا رقم 641 لسنة 2013 بتشكيل المجلس القومى للمساواة والعدالة 25 عضوا وهم:

الدكتور حسن محمود عبد اللطيف عضو مجلس الشورى، وهشام جعفر رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مدى"، وحنا جرجس رئيس مؤسسة "خطوة"، ونجوان عبد المعبود مدير مركز تحويل النزاعات والتحول، وهانى محمود عضو ائتلاف شباب الثورة، وسيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد، وهشام أكرم نائب رئيس حزب العدل، وعصمت الصاوى عضو المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، وأحمد الشريف عضو مجلس الشعب السابق ونيفين فؤاد عضو حزب الوسط، وحسام عقل أستاذ التربية بجامعة عين شمس.

وتتضمن الأسماء أيضا كل من يوسف سيدهم، رئيس تحرير جريدة وطنى، والدكتور يسرى فرغلى أبو عيلة، والمهندس كريم حنين رجل أعمال، والمستشار عماد البشرى عضو هيئة مفوضين بالمحكمة الدستورية، وأيمن كرم ناشط فى مجال التنمية المستدامة، والدكتور محمد المهدى أستاذ علم النفس، ونبيل كمال مرقس عضو سابق فى لجنة العدالة الوطنية، والكاتب الصحفى وائل قنديل، والدكتور على ليلة أستاذ علم الاجتماع، ومحمد نور مساعد رئيس حزب الوطن، ومحمد الباقر عضو بحزب مصر القوية، وحاتم المعتصم عضو بحزب الحرية والعدالة، وفاضل سليمان رئيس مؤسسة جسور، والمستشار عمر معوض نائب رئيس مجلس الدولة.