تقرير في الجول - على طريقة رونالدو.. 10 لاعبين مصريين يمكن صناعة أفلام عنهم

صنع كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد ومنتخب البرتغال فيلما وثائقيا يحكي فيه عن سيرته الذاتية وكيف عانى كثيرا للوصول إلى مكانته التي أصبح عليها الآن.

وركز رونالدو في فيلمه عن معاناته مع إدمان والده للكحوليات وكيف يحاول التغلب على كل الانتقادات التي يتعرض لها من أجل مواصلة التألق في مسيرته بالإضافة لمنافسته القوية مع ليونيل ميسي.

وبالتأكيد في تاريخ كرة القدم هناك العديد من القصص سواء عن لاعبين أو مدربين التي يمكن إنتاج أفلاما تحكي عنها بسبب الأحداث الدرامية التي حدثت فيها.

ويرصد FilGoal.com أبرز 10 قصص كروية في مصر يمكن صناعة أفلاما عنها.

ميدو

رحلة كبيرة خاضها أحمد حسام في مختلف الأندية الأوروبية على مدار عقد كامل جعلته أحد أشهر المحترفين المصريين في القارة العجوز.

مسيرة ميدو بها الكثير والكثير من لحظات الصعود والهبوط التي تحتاج لأن يتم الكشف عنها ولماذا خفت نجمه سريعا على الرغم من أنه في بعض الأحيان كان هو اللاعب الأساسي على حساب زلاتان إبراهيموفيتش وديديه دروجبا.

هذا كله بالإضافة لكونه أصغر مدير فني في تاريخ مصر يتوج ببطولة بعدما قاد الزمالك للفوز بكأس مصر 2014.

أبو تريكة

ظهور متأخر لمحمد أبو تريكة في عالم كرة القدم المصرية، ظل في الترسانة ولعب معهم في الدرجة الثانية إلى أن ضمه الأهلي في عام 2004.

ولكن على الرغم من ذلك الظهور المتأخر إلا أن أبو تريكة استطاع تحقيق العديد من البطولات والإنجازات وكان قريبا في عام 2008 لأن يكون ثاني مصري يتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا بعد محمود الخطيب.

كما أن تريكة يحتاج لأن يروي عن معاناته في حملات الهجوم التي كان يتعرض لها وكيف كان يتعامل معها، وكيف تحمل عواقب قراراه بعدم الاشتراك في السوبر المصري مع الأهلي.

إبراهيم سعيد

من لاعب قيل عنه أنه سيكون أحد أفضل اللاعبين في تاريخ مصر، تحولت مسيرة إبراهيم سعيد بشكل درامي لتصبح متقلبة للغاية.

فمن نجم في الأهلي ولاعب يُعتمد عليه كثيرا إلى أن قرر السفر بشكل مفاجئ لإنجلترا للخضوع لفترة اختبار في إيفرتون قبل أن يعود ويعتذر ويتم معاقبته.

ليقرر الرحيل وينضم للزمالك ويساهم في فوز مصر بكأس الأمم الإفريقية في عام 2006، ليرحل بعدها إلى مختلف الأندية في تركيا ولبنان والسويد.

كل ذلك ليفاجئ إبراهيم الجميع ويعلن عن توليه تدريب نادي جولدي، بالتأكيد مسيرته بها الكثير من الأحداث التي تحتاج للكشف عنها.

محمد صلاح

من لاعب في المقاولون العرب في عام 2012 في دوري يعاني من التوقف بسبب الأحداث التي تمر بها مصر إلى لاعب يتألق في صفوف روما بعد ثلاث سنوات فقط.

مسيرة صلاح على الرغم من قصرها حتى الآن، إلا أن الأحداث التي مر بها من خلال انتقاله لبازل ثم تشيلسي وتعامله مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تحتاج لتركيز عليها.

هذا أيضا بالإضافة لرصد كيف استطاع التألق مع فيورنتينا واستعادته لمستواه بعد فترة غير جيدة مع تشيلسي، ولماذا قرر الانتقال لروما وعدم الاستمرار مع الفيولا.

عصام الحضري

أحد أكبر حراس المرمى في تاريخ الدوري المصري، مسيرة رائعة مليئة بمختلف الإنجازات والألقاب والأرقام القياسية.

ولكن رغم كل هذا قرر الحضري بشكل مفاجئ السفر لسويسرا للانضمام إلى سيون وهنا كانت بداية التحول الدرامي في مسيرته الكروية.

ولكن على الرغم من ذلك استطاع الحضري تخطي كل تلك الأزمات والاستمرار في الملاعب حتى سن الـ42.

شيكابالا

أحد أكثر اللاعبين الموهوبين في تاريخ الكرة المصرية يفعل كل شيء داخل الملعب كما يحلو له ولكن مسيرته شهدت تعطلات كثيرة.

انتقال لباوك اليوناني وتألق كبير معه أنذر بمولد نجم جديد في سماء الكرة لكن بسبب أزمة مع التجنيد أُجُبر على العودة لمصر لينضم للزمالك بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لغريمه التقليدي الأهلي.

ورغم هجوم جماهير الزمالك على اللاعبين في فترة سوء النتائج إلا أن شيكابالا ظل لاعبها المدلل والمفضل دائما.

كما أن قصة انتقاله لسبورتنج لشبونة قبل غلق باب القيد بـ18 ثانية ولكن على الرغم من ذلك فإنه قرر عدم العودة للبرتغال لتبدأ ازمة جديدة في حياته لم ينقذه منها سوى الزمالك ليعود لمصر مرة أخرى لكن تلك المرة من بوابة الإسماعيلي.

عمرو زكي

من المنصورة لإنبي ثم لوكومتيف موسكو الروسي والزمالك وأخيرا الانتقال الأبرز لويجان ليتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

لكنه فجأة تأخر كثيرا في العودة من معسكر المنتخب المصري إلى إنجلترا ليصفه ستيف بروس المدير الفني للفريق وقتها بأنه أسوأ لاعب محترف تعامل معه.

وظل زكي يتنقل كثيرا بين الأندية إلى أن قرر الاعتزال رسميا في عام 2015 بسبب الإصابة.

حسام حسن

أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية مسيرة مليئة بالإنجازات والأحداث الدرامية الكثيرة أولها كان انتقاله المثير للجدل من الأهلي الذي تربى بين جدرانه إلى غريمه التقليدي الزمالك.

ثم انضمامه لقائمة المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية عام 2006 ليصبح أكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ المسابقة.

كما أن مسيرته التدريبية مع المصري والزمالك والإسماعيلي مليئة بالأحداث والكواليس التي تحتاج لأن يتم الكشف عنها والتي أدت لدخوله في بعض الخلافات مع مختلف الأشخاص.

حازم إمام

انتقال رائع من الدوري المصري إلى أودينيزي صنع هدفا وحملته الجماهير على الأعناق وبدأ الكل يتنبأ بمولد لاعب رائع مع الفريق في جنة كرة القدم.

لكن إصابة مفاجئة وتحامل عليها من أجل المشاركة مع منتخب مصر وطريقة خطأ في علاجها تسببت في غيابه لستة أشهر بدلا من شهر ونصف.

هذا كان التحول الأبرز في مسيرة الثعلب الصغير ليعود بعد ذلك إلى الدوري المصري بعدما كان في طريقه للعالمية كما أن دخوله لمجلس إدارة الزمالك وكواليس القرارات التي حدثت في تلك الفترة تحتاج لأن يتم الكشف عنها.

حسن شحاتة

مسيرة رائعة ولكن الحرب وتوقف الدوري جعلته ينتقل للدوري الإماراتي ولكن أصبح بسبب ذلك الانتقال هو اللاعب المصري الوحيد الذي توج بجائزة أفضل لاعب في آسيا.

كما أن مسيرته التدريبية مع المقاولون وهزيمته للزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر وكأس السوبر على التوالي كان أمرا غريبا لفريق كان يلعب آنذاك في الدرجة الثانية.

كل ذلك بالإضافة لمسيرته الرائعة مع منتخب مصر وتحقيقه لإنجازا تاريخيا بالفوز بكأس أمم إفريقيا ثلاث مرات على التوالي وكواليس ما كان يحدث طوال تلك السنوات مع الفريق.

ولماذا فشل في التأهل لكأس العالم وماذا حدث فعلا في مباراة أم درمان الشهيرة أمام منتخب الجزائر.