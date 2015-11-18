بعد أزمة ملعب الهدف.. الزمالك يستقر على مكان تدريباته

استقر الزمالك على ملعب مدينة دريم لاند للتدرب عليه خلال الفترة المقبلة بسبب انشغال ملعب النادي ببعض الأعمال.

وكان الزمالك يرغب في التدرب بملعب الهدف لكن اتحاد الكرة رفض طلبه بدون إعطاء تبريرات.

وأكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك في وقت سابق أنه بعد رفض اتحاد الكرة فإن ناديه كان يبحث عن ملعب بديل يخوض عليه تدريباته.

قبل أن يستقر الفريق الأبيض على ملعب مدينة دريم لاند للتدريب عليه خلال الفترة المقبلة.

ويعود الزمالك لاستئناف تدريباته في الـ23 من الشهر الجاري للاستعداد لاستئناف نشاط الدوري مرة أخرى في شهر ديسمبر المقبل.