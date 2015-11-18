القبض على 8 هاربين من أحكام بالمؤبد فى حملة أمنية بأسيوط

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط، فى حملتهم الأمنية لضبط الخارجين على القانون من الهاربين من تنفيذ أحكام أو مطلوبين على ذمة قضايا، من ضبط 8 أشخاص هاربين من تنفيذ حكم المؤبد فى قضايا جنائية.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط "أحمد. ع. ج "37 سنة فلاح ومقيم المعصرة دائرة مركز الفتح المحكوم عليه بالمؤبد فى قضية سلاح أ و"أيمن. ع. أ "30 سنه ومقيم النواورة دائرة مركز البدارى محكوم عليه فى قضية جنايات استعمال قوة بالمؤبد.

كما تم ضبط "ناجح. ا. ز" 58 سنه ومقيم النواورة دائرة مركز البدارى المحكوم عليه فى تهمة استعمال قوة بالمؤبد، و"حسام. ن. ا. ز" 25 سنة ومقيم النواورة دائرة مركز البدارى المحكوم عليه فى القضية جنايات مركز البدارى لسنة 2015 (مؤبد ) و"أحمد. ح. ح "26 سنة ومقيم نجع سبع دائرة مركز أسيوط المحكوم عليه فى القضية جنايات سلاح (مؤبد ).

وألقت القوات القبض على "هانى. ص. م " 26 سنة ومقيم أبوالهدر دائرة مركز ديروط المحكوم عليه بالمؤبد فى القضية جنايات مركز ديروط بتهمة قبض وحجز، و"فرج. ب. ع" 25 سنة ومقيم ديروط الشريف دائرة مركز ديروط المحكوم عليه بالمؤبد فى القضية جنايات مركز ديروط بتهمة قبض وحجز، و"أحمد. ع. ا" 30 سنة ومقيم العصارة دائرة مركز الفتح المحكوم عليه بالمؤبد جنايات مركز الفتح كلى جنوب أسيوط تهمة سلاح.