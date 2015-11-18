خفير نظامى يضبط سائقا بحوزته توك توك مسروق فى أبوصوير بالإسماعيلية

تمكن خفير نظامى بمركز شرطة أبوصوير من القبض على عاطل بحوزته "توك توك" مسروق بدائرة المركز.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام الخفير النظامى "عبد الرحمن عاشور محمد على" من قوة مركز ابوصوير بضبط المتهم ( خ. م. ) 19سنة سائق مقيم أبوحماد شرقية حال قيادته دراجة نارية "توك توك" مبلغ بسرقتها وإقراره بسرقتها من ناحية محل إقامته بناحية ابوحماد شرقية.

وتم التحفظ على المتهم والدراجة بديوان المركز، وبالاستعلام من مركز شرطة أبوحماد تبين صحة الواقعة، وان الـ"توك توك" مسروق ومحرر عنه واقعة السرقة المحضر رقم 27348 لسنة 2015 جنح مركز أبو حماد.