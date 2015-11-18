أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية" -
مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل محاكمة 8 طلاب بجامعة المنيا فى أحداث عنف لليوم الثالث بدور فبراير

Google+ Print
تأجيل محاكمة 8 طلاب بجامعة المنيا فى أحداث عنف لليوم الثالث بدور فبراير تأجيل محاكمة 8 طلاب بجامعة المنيا فى أحداث عنف لليوم الثالث بدور فبراير
أجلت محكمة جنايات المنيا اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حسين فاضل محاكمة 8 من طلاب جامعة المنيا إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر فبراير لاستكمال سماع الشهود بتهمة الاستيلاء على سلاح ميرى من أمين شرطة حال فض تظاهرات للطلاب فى أبريل العام الماضى، والتعدى على قوات الأمن، وتخريب منشآت، وتعطيل وسائل المواصلات، والانضمام إلى جماعة محظورة.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على 8 من المتهمين داخل الجامعة، عقب فض مظاهرات طلابية، وإخلاء سبيل 7 منهم، بينما ظل متهم آخر يدعى أحمد فراج عبد الغنى والمحبوس على ذمة قضايا أخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365