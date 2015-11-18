تأجيل محاكمة 8 طلاب بجامعة المنيا فى أحداث عنف لليوم الثالث بدور فبراير

أجلت محكمة جنايات المنيا اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حسين فاضل محاكمة 8 من طلاب جامعة المنيا إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر فبراير لاستكمال سماع الشهود بتهمة الاستيلاء على سلاح ميرى من أمين شرطة حال فض تظاهرات للطلاب فى أبريل العام الماضى، والتعدى على قوات الأمن، وتخريب منشآت، وتعطيل وسائل المواصلات، والانضمام إلى جماعة محظورة.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على 8 من المتهمين داخل الجامعة، عقب فض مظاهرات طلابية، وإخلاء سبيل 7 منهم، بينما ظل متهم آخر يدعى أحمد فراج عبد الغنى والمحبوس على ذمة قضايا أخرى.