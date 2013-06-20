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عميد وهيئة تدريس "اللغة العربية" بإيتاى البارود: متمسكون بشرعية الرئيس مرسي

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عميد وهيئة تدريس "اللغة العربية" بإيتاى البارود: متمسكون بشرعية الرئيس مرسي عميد وهيئة تدريس "اللغة العربية" بإيتاى البارود: متمسكون بشرعية الرئيس مرسي

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفنى منذ 10 دقائق

أكد عميد وأعضاء مجلس كلية اللغة العربية بإيتاى البارود جامعة الأزهر، وهيئة التدريس بالكلية، تمسكهم بشرعية الرئيس محمد مرسي، احتراما لإرادة الشعب وصونا للبلاد.

وأكد الدكتور أبو السعود الفخراني عميد الكلية، أن مجلس كلية اللغة العربية بإيتاى البارود وعميدها وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه والعاملون بها، متمسكون بشرعية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، المنصوص عليها فى الدستور والذى تم انتخابه وفقا لها.

وقال "نناشد المخلصين فى هذا المجتمع التمسك بالدستور وإرادة الشعب المصرى، وإرادة الصندوق هى الحاكمة، وإلا ضاعت البلاد ودخلت فى الفوضى".

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