أخبار عاجلة

مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

نبيل عبد الفتاح: مواجهة «داعش» فكرياً لا يَقتصر فقط على علماء الدين

Google+ Print
نبيل عبد الفتاح: مواجهة «داعش» فكرياً لا يَقتصر فقط على علماء الدين نبيل عبد الفتاح: مواجهة «داعش» فكرياً لا يَقتصر فقط على علماء الدين

نبيل عبد الفتاح

قال الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور، نبيل عبد الفتاح، إنّ محاربة ومواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي فكرياً لا يَقتصر فقط على مؤسسة الأزهر وعلماء الدين، لأنّه يجب مشاركة علماء الاجتماع والمثقفين في مواجهة هذا الفكر المتطرف.

وأضاف عبد الفتاح خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” العربي ، مع الإعلامي خالد عاشور، أنّه يجب مشاركة علماء الاجتماع لمواجهة داعش فكرياً، لأنّ مستويات الإنتاج التي قام بها علماء الدين لم تكن كافية لمحاربة داعش.

وتابع عبد الفتاح أنّ ظاهرة الإسلاموفوبيا تظهر بعد العمليات الإرهابية الوحشية، مشيراً إلى أنّ أول خطوة تقوم بها المؤسسات الدينية في المجتمعات الغربية لتصحيح مفاهيم الدين الإسلامي ونشر الدين الوسطي يجب أنْ تكون أكثر دقة في توصيف الأمور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية"

القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية"

مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر "

مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر "

مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد "

مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد "

نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك

نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك