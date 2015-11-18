نبيل عبد الفتاح: مواجهة «داعش» فكرياً لا يَقتصر فقط على علماء الدين

قال الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور، نبيل عبد الفتاح، إنّ محاربة ومواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي فكرياً لا يَقتصر فقط على مؤسسة الأزهر وعلماء الدين، لأنّه يجب مشاركة علماء الاجتماع والمثقفين في مواجهة هذا الفكر المتطرف.

وأضاف عبد الفتاح خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” العربي الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أنّه يجب مشاركة علماء الاجتماع لمواجهة داعش فكرياً، لأنّ مستويات الإنتاج التي قام بها علماء الدين لم تكن كافية لمحاربة داعش.

وتابع عبد الفتاح أنّ ظاهرة الإسلاموفوبيا تظهر بعد العمليات الإرهابية الوحشية، مشيراً إلى أنّ أول خطوة تقوم بها المؤسسات الدينية في المجتمعات الغربية لتصحيح مفاهيم الدين الإسلامي ونشر الدين الوسطي يجب أنْ تكون أكثر دقة في توصيف الأمور.