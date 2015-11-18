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تعرف على أسباب ضعف النظر.. أهمها الأنيميا

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تعرف على أسباب ضعف النظر.. أهمها الأنيميا تعرف على أسباب ضعف النظر.. أهمها الأنيميا
ضعف النظر من المشاكل التى تتعلق بالحالة الصحية للعين والتى تتسبب فى ارتداء النظارة الطبية أوالعدسات اللاصقة حتى يستطيع الإنسان رؤية الأشياء بسهولة ووضوح.

ضعف النظر


>حول ذلك يقول دكتور أسامة النحراوى أستاذ جراحة العيون بطب قناة السويس وريئس الجمعية المصرية لجراحات الفيتموليزر، إن ضعف النظر هو عبارة عن عدم قدرة الشخص على رؤية الأشياء بسهولة ووضوح نتيجة تعرض العين للإصابة بعيوب الإبصار مثل قصر وطول النظر أو الاستجماتيزم.

أسباب ضعف النظر


>وعن أسباب ضعف النظر يستكمل د. النحراوى قائلا "هناك بعض الأسباب والعوامل التى تتسبب فى ضعف نظر الأشخاص وأهمها":

1)ضعف النظر والأنيميا


>تساهم إصابة الشحص بالأنيميا الناتجة عن سوء التغذية أو نقص نسبة الحديد بالجسم فى حدوث تأثير على الحالة البصرية للعين وعدم القدرة على الرؤية "ضعف النظر" نظرا للدور الذى تقوم به التغذية الصحية فى إمداد الجسم الفيتامينات الضرورية لصحة العين، مثل فيتامين أ والحديد والتى تنعكس على صحة العين.

2)ضعف النظر والحاسب الآلى "الكمبيوتر"


>يساهم الجلوس لفترات طويلة مستمرة أمام أجهزة الحاسب الآلى خاصة الأطفال الذين يقضون ساعات طويلة للعب الألعاب الإلكترونية فى تعرضهم لضعف النظر.

3)السهر لفترات طويلة يتسبب فى تعرض العين للإجهاد وبالتالى يزيد خطر إصابة الشخص بضعف النظر وسوء حالة العين الصحية.

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مصر 365