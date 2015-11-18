مؤتمر أمريكى يؤكد ضرورة علاج فيروس C باستخدام 3 عقاقير أحدها "السوفالدى"

أكد الدكتور علاء نوح، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى، وأحد المشاركين بمؤتمر الجمعية الأمريكية لدراسة أمراض الكبد المنعقد حاليا بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، أن المؤتمر وضع شروطا وقيودا هامة، عند علاج مرضى فيروس سي، تجنبا لحدوث انتكاسة، أو عدم استجابة للعلاجات الجديدة.

وقال الدكتور علاء نوح إن المؤتمر أقر مجموعة من الأدوية الجديدة لعلاج فيروس سي على أن تكون مهاجمة الفيروس بأكثر من عقار، في وقت واحد، وغالبا ثلاثة عقاقير سواء في كبسولة أو قرص واحد ، أو كل عقار في كبسولته، على أن يكون السوفالدي واحدا منها، في أغلب المجموعات، مشيرا إلى أن المؤتمر وضع شرطا هاما لتحقيق ذلك، وهو أن تكون طريقة عمل كل واحد من هذه الأدوية مختلفة عن الآخر فيتم مهاجمة فيروس سي في أكثر من مكان في وقت واحد.

وأكد أن المؤتمر أثنى على نجاح التجربة المصرية، في علاج فيروس سي ، في أكثر من جلستين ، حيث كانت مصر ممثلا لأفريقيا كلها، من خلال جلسة مقارنة جهود ومعوقات مكافحة فيروس سي، بين قارات العالم.