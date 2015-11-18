أخبار عاجلة

مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مؤتمر أمريكى يؤكد ضرورة علاج فيروس C باستخدام 3 عقاقير أحدها "السوفالدى"

Google+ Print
مؤتمر أمريكى يؤكد ضرورة علاج فيروس C باستخدام 3 عقاقير أحدها "السوفالدى" مؤتمر أمريكى يؤكد ضرورة علاج فيروس C باستخدام 3 عقاقير أحدها "السوفالدى"
أكد الدكتور علاء نوح، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى، وأحد المشاركين بمؤتمر الجمعية الأمريكية لدراسة أمراض الكبد المنعقد حاليا بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، أن المؤتمر وضع شروطا وقيودا هامة، عند علاج مرضى فيروس سي، تجنبا لحدوث انتكاسة، أو عدم استجابة للعلاجات الجديدة.

وقال الدكتور علاء نوح إن المؤتمر أقر مجموعة من الأدوية الجديدة لعلاج فيروس سي على أن تكون مهاجمة الفيروس بأكثر من عقار، في وقت واحد، وغالبا ثلاثة عقاقير سواء في كبسولة أو قرص واحد ، أو كل عقار في كبسولته، على أن يكون السوفالدي واحدا منها، في أغلب المجموعات، مشيرا إلى أن المؤتمر وضع شرطا هاما لتحقيق ذلك، وهو أن تكون طريقة عمل كل واحد من هذه الأدوية مختلفة عن الآخر فيتم مهاجمة فيروس سي في أكثر من مكان في وقت واحد.

وأكد أن المؤتمر أثنى على نجاح التجربة المصرية، في علاج فيروس سي ، في أكثر من جلستين ، حيث كانت ممثلا لأفريقيا كلها، من خلال جلسة مقارنة جهود ومعوقات مكافحة فيروس سي، بين قارات العالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية"

القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية"

مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر "

مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر "

مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد "

مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد "

نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك

نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك