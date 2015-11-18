أسباب سرعة القذف أهمها علاجات ضغط الدم المرتفع

أسباب الإصابة بسرعة القذف

سرعة القذف من أهم الأعراض والمشاكل الجنسية التى تصيب بعض الرجال وأكثرها انتشارا، وترجع الإصابة بسرعة القذف للعديد من الأسباب منها النفسية والعضوية.>عن أهم الأسباب التى تؤدى للإصابة بسرعة القذف، يقول استاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم، الدكتور حامد عبد الله، إن هناك العديد من العوامل التى تساهم بصورة كبيرة فى إصابة الرجال بسرعة القذف، منها الإصابة ببعض الأمراض المزمنة كالسكرى وارتفاع ضغط الدم وأمراض تصلب الشرايين.

كما تلعب العوامل النفسية دورا هاما ورئيسيا فى رفع فرص الإصابة بسرعة القذف.

بعض علاجات ضغط الدم المرتفع تسبب سرعة القذف.

>بجانب الأسباب العضوية والنفسية، هناك عدد من الأسباب الأخرى تؤدى للإصابة بسرعة القذف ومنها تناول بعض العلاجات.

تبعا لرأى حامد عبد الله فعقاقير علاج ضغط الدم المرتفع قد تعد سببا أساسيا فى الإصابة بسرعة القذف لدى الرجال، وأهمها بالطبع تلك التى تحتوى فى تركيبها على مادة "البيتا بلوكر".

يوضح حامد أنه فى حالة ارتباط سرعة القذف بتناول علاجات الضغط، ينصح هنا استشارة الطبيب المعالج لارتفاع ضغط الدم وتغيير نوع العلاج بآخر لا يحتوى على مادة "البيتا بلوكر" وهو ما من شأنه القضاء على مشكلة سرعة القذف الناتجة عن تناول علاجات ضغط الدم.

>