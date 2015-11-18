أخبار عاجلة

مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

فوائد القرفة أهمها التخسيس والوقاية من السرطان

Google+ Print
فوائد القرفة أهمها التخسيس والوقاية من السرطان فوائد القرفة أهمها التخسيس والوقاية من السرطان
القرفة أحد الأعشاب التى تفضل كثير من ربات البيوت إضافتها لوجبات الطعام، نظرا لفوائدها الصحية وتميزها بنكهة ورائحة طيبة تعطى للطعام مذاقا جيدا.

فوائد القرفة


>وعن القرفة تقول دكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، تحتوى القرفة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمفيدة فى علاج أمراض عديدة والوقاية من الإصابة بالأورام السرطانية.

القرقة والسرطان


>يساهم تناول الأشخاص مشروب القرفة فى تقليل خطر الإصابة بالسرطان نظرا لاحتوائها على قدر جيد من مضادات الاكسدة التى تفيد فى تقليل فرص نمو خلايا السرطانية بالجسم.

القرفة والتخسيس


>يتم إدراج مشروب القرفة ضمن البرنامج الغذائى للأشخاص الذين يعانون من السمنة ويرغبون فى إنقاص الوزن، حيث تعتبر القرفة أحد المشروبات التى ترفع من معدل حرق فى الجسم لذلك ينصح طبيب التخسيس بتناولها فترة الرجيم.

لذلك ينصح د. أحمد بتناول مشروب القرفة مع مراعاة عدم الإفراط خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل بالقولون العصبى لتفادى تعرضهم لبعض اضطرابات القولون العصبى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم