فوائد القرفة أهمها التخسيس والوقاية من السرطان

فوائد القرفة

القرقة والسرطان

القرفة والتخسيس

القرفة أحد الأعشاب التى تفضل كثير من ربات البيوت إضافتها لوجبات الطعام، نظرا لفوائدها الصحية وتميزها بنكهة ورائحة طيبة تعطى للطعام مذاقا جيدا.>وعن القرفة تقول دكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، تحتوى القرفة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمفيدة فى علاج أمراض عديدة والوقاية من الإصابة بالأورام السرطانية.>يساهم تناول الأشخاص مشروب القرفة فى تقليل خطر الإصابة بالسرطان نظرا لاحتوائها على قدر جيد من مضادات الاكسدة التى تفيد فى تقليل فرص نمو خلايا السرطانية بالجسم.>يتم إدراج مشروب القرفة ضمن البرنامج الغذائى للأشخاص الذين يعانون من السمنة ويرغبون فى إنقاص الوزن، حيث تعتبر القرفة أحد المشروبات التى ترفع من معدل حرق الدهون فى الجسم لذلك ينصح طبيب التخسيس بتناولها فترة الرجيم.

لذلك ينصح د. أحمد بتناول مشروب القرفة مع مراعاة عدم الإفراط خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل بالقولون العصبى لتفادى تعرضهم لبعض اضطرابات القولون العصبى.

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