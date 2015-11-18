القاذفات الاستراتيجية الروسية تطلق 12 صاروخا مجنحا على "داعش" بسوريا

>قال رئيس إدارة العمليات الرئيسية فى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الفريق أول أندريه كارتابولوف ، إن القاذفة الاستراتيجية تو - 160 قامت بإطلاق 12 صاروخا مجنحا من سماء روسيا على مواقع تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم /الأربعاء/ عن كارتابولوف قوله - "إنه فى صباح اليوم قامت القوات الجوية الروسية بشن غارات كاسحة للمرة الثانية على مواقع داعش فى محافظات الرقة ودير الزور وحلب وإدلب".. وأضاف "قامت القاذفات البعيدة المدى من طراز تو-22 ام 3 بشن غارات جوية على ستة مواقع لداعش فى الرقة ودير الزور ، وقد دمرت القاذفات مستودعات الذخيرة والأسلحة والأليات ومعسكرات تدريب لداعش ومصنع لإنتاج المتفجرات".

وتابع كارتابولوف :"أن قاذفة استراتيجية من طراز تو-160، أطلقت12 صاروخا مجنحا على مواقع داعش فى محافظتى حلب وإدلب، ونتيجة لذلك تم تدمير ثلاثة مراكز قيادة ومستودعين للأسلحة والذخيرة ومعسكر للتدريب"

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