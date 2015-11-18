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أخبار اليمن اليوم..80 % من سكان اليمن يحتاجون لإعانات إنسانية

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أخبار اليمن اليوم..80 % من سكان اليمن يحتاجون لإعانات إنسانية أخبار اليمن اليوم..80 % من سكان اليمن يحتاجون لإعانات إنسانية
ركزت أخبار اليمن اليوم على العديد من التقارير، ومن بين أخبار اليمن اليوم إعلان الأمم المتحدة أن 5700 شخص قتلوا فى النزاع فى اليمن منذ مارس الماضى، بينهم 830 امرأة وطفلا.

وقال منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى اليمن، يوهانس فان دير كلاو، إن 21.2 مليون شخص، أو 82% من السكان بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدة الإنسانية.

وأوضح أن الخدمات الأساسية فى اليمن انهارت وأن 14 مليون شخص يفتقرون للرعاية الصحية، بالإضافة إلى 1.8 مليون طفل انقطعوا عن الدراسة منذ بداية النزاع، ويقاتل تحالف تقوده ويدعم المعترف بها دوليًا الحوثيين المدعومين من إيران.

ومن أخبار اليمن اليوم أيضًا، اللقاء الذى جمع بين رئيس الحكومة اليمنية، خالد بحاح، وولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، لبحث مستجدات الأوضاع العسكرية فى محافظات تعز ومأرب وغيرها من الجبهات.

وأفاد المكتب الإعلامى لرئيس الحكومة اليمنية، فى بيان صحفى، مساء الأربعاء، بأنه تمت مناقشة الدور الإماراتى فى إعادة الإعمار والتنمية وفى ملف الإغاثة وجهود الهلال الأحمر الإماراتى ومشروعه لإعادة إعمار المساكن المتضررة فى عدد من المناطق المحررة.

كما تم الحديث عن عملية دمج المقاومة بالجيش بطريقة منظمة ومدروسة، حيث البداية فى المنطقة الرابعة، وتثمين الجهد الإماراتى فى ذلك، وبحث عدد من الملفات الأخرى جرى مناقشتها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

ومن بين أخبار اليمن اليوم كذلك أعلن المجلس العسكرى اليمنى بمحافظة تعز مقتل أكثر من 40 من ميليشيات الحوثيين وصالح فى المعارك التى دارت طوال يوم أمس الثلاثاء فى جبهات القتال فى المحافظة ضمن عمليات نصر الحالمة لفك الحصار وتحرير المحافظة من الميليشيات التى بدأت أمس الأول.

وأوضح المركز الإعلامى للمجلس فى تقريره عن سير المعارك أمس أن الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربى استطاعوا تحرير مديرية الوازعية غرب مدينة تعز وسط انهيار وهروب عناصر الميليشيات تاركين معداتهم العسكرية وتمت السيطرة على مركز المديرية وإدارة الأمن وسلسلة الجبال المحيطة بها ..كما تم طرد عناصرهم من مديرية الشمايتين جنوب غربى المدينة.

وجاء فى التقرير أن المعارك فى جبهة المسراخ جنوب تعز مستمرة وتقوم القوات المشتركة بنزع الألغام التى زرعتها الميليشيات بصورة عشوائية للحد من تقدم القوات فيما التقت القوات المشتركة مع المقاومة الجنوبية فى مديرية المضاربة بمحافظة لحج جنوب غرب تعز وسط هروب لعناصر الميليشيات من هذه الجبهة.

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مصر 365

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