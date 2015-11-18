مسئول بالحكومة الليبية يتقدم بإستقالته من رئاسة الهيئة العامة للأزمات

>قدم رئيس الهيئة العامة للأزمات والطوارئ بالحكومة الليبية المؤقتة جمال الطلحى ، استقالته من رئاسة الهيئة ، جراء غياب الميزانيات الداعمة لعملها.

وقال الطلحى ، فى رسالة الاستقالة والتى تقدم بها لنائب رئيس الوزراء عبدالسلام البدرى اليوم ، إن سبب تقديم استقالته ، هوعدم الموافقة على الندب أو تعيين موظفين بالهيئة رغم عدم استكمال الكادر الوظيفي.

وأضاف الطلحى ، أنه من أسباب استقالته أيضا ، عدم عقد أى اجتماعات من قبل رئاسة الوزراء مع الهيئة العامة للأزمات والطوارئ أسوة بباقى الهيئات والوزارات وعدم الرد على المقترحات الخاصة بإدارة الأزمة وخطط التفاعل معها.

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