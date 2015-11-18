صور | تناقض «داعش» بين الصاروخ و«شويبس جولد» في حادث الطائرة الروسية

أثار حادث الطائرة الروسية الكثير من التساؤلات حول أسباب سقوطها، فخرجت المخابرات الأمريكية والبريطانية لتؤكدا سقوط الطائرة، بفعل عمل إرهابي دون الإفصاح عن ماهية هذا العمل.

ويظهر موقف “داعش”، تناقضا واضحا في إعلان موقفها فبداية من تبنيها إسقاط الطائرة باستخدام صاروخ، مرورًا بتسجيل “نحن من أسقطناها”، وصولًا إلى تبنيها الحادث بزجاجة “شويبس جولد” اليوم الأربعاء.

إسقاط الطائرة بصاروخ

أعلن تنظيم ولاية سيناء، الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية، “داعش”، مسؤوليته عن إسقاط الطائرة الروسية التي تحطمت في سيناء، وبث شريطا مصورا يظهر إسقاط الطائرة بصاروخ.

" frameborder="0">

وقال التنظيم، في بيان نشره على موقعة الرسمي إنه تمكن من “إسقاط طائرة روسية فوق ولاية سيناء، تُقلُ على متنها ما يزيد على 220 صليبيا روسيا قُتلوا جميعا”، مشيرا الى أن هذا يأتي ردا على التدخل الروسي في سوريا.

مخابرات عالمية ترجح فرضية تورط داعش

بدأت المخابرات الأمريكية والبريطانية، ترجح فرضية إسقاط داعش، للطائرة الروسية في سيناء، قبل انتهاء نتيجة التحقيقات الرسمية من قبل الحكومة المصرية المعنية بالتحقيق بمشاركة 5 دول.

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية، بحسب BBC، أن المخابرات المركزية سي أي ايه قد رصدت اتصالات بين قادة في تنظيم “الدولة” وأتباعهم في سيناء قبل وبعد تحطم الطائرة الروسية.

«نحن من أسقطها»

في الـ4 من نوفمبر، أعلن تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم “داعش”، في أول تسجيل صوتي مسؤوليته عن إسقاط الطائرة الروسية، واعتاد تنظيم “ولاية سيناء” في عمليات سباقة بث فيديوهات لعملياته إلا أنه هذه المرة قال خلال التسجيل الصوتي “نحن من أسقطها فموتوا بغيظكم، ولسنا مجبرين بالإفصاح عن كيفية إسقاطها”، وتابع: “سنفصح عن آلية سقوطها في الوقت الذي نريده وبالشكل الذي نريده”.

" frameborder="0">

عبوة وزنها كيلو جرام أسقطت الطائرة

بعد إعلان الكرملين وللمرة الأولى أن سبب الحادثة عمل إرهابي أودى بحياة 224 شخصا، توعدت القيادة الروسية، المسؤولين عن إسقاط الطائرة الروسية في سيناء في 31 أكتوب،ر في عملية تبناها تنظيم داعش “أينما كانوا” ومعاقبتهم، وعرضت 50 مليون دولار لقاء من يقدم معلومات تقود إلى القبض عليهم.

وصرح الرئيس فلاديمير بوتين، خلال اجتماع في قصر الحكم “الكرملين”، ضم كبار المسؤولين الأمنيين: “هذا حدث سيطبعنا إلى الأبد لكنه لن يمنعنا من العثور على المجرمين ومعاقبتهم، علينا القيام بذلك بدون تأخر وتحديد هوياتهم .. سنبحث عنهم في كل مكان يمكن أن يختبئوا فيه، سنعثر عليهم في أي مكان على الكوكب وسنعاقبهم”.

وصرح رئيس جهاز الأمن الاتحادي ألكسندر بورتنيكوف، أن الطائرة سقطت نتيجة عمل إرهابي، مشيرا إلى عبوة ناسفة يصل وزنها إلى كيلوجرام من مادة الـ”تي إن تي” شديدة الانفجار هي التي تسببت في الانفجار.

شويبس جولد “مفخخة”

بعد التصريحات الروسية، نشر العدد الأخير من مجلة تنظيم الدولة “داعش”، والمعروفة باسم مجلة “دابق”، صورة زعم فيها التنظيم تفجير الطائرة الروسية في سيناء، بواسطة قنبلة مصنوعة من زجاجة مشروب شويبس جولد.



> وكانت واحدة من أكبر الكوارث في تاريخ الطيران الروسي وقعت في 31 أكتوبر، حيث انفجرت طائرة A321 فوق سيناء وعلى متنها 217 راكبا قتلوا جميعا مع أعضاء الطاقم الـ7، وأعلنت روسيا في 17 نوفمبر، أن سبب الكارثة هو عمل إرهابي.