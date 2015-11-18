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مرشحة بـ"فى حب مصر" بالقليوبية: التعليم والصحة والتشريع على رأس أولوياتى

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مرشحة بـ"فى حب مصر" بالقليوبية: التعليم والصحة والتشريع على رأس أولوياتى مرشحة بـ"فى حب مصر" بالقليوبية: التعليم والصحة والتشريع على رأس أولوياتى
نددت سولاف درويش مرشحة فى حب بالعمليات الإرهابية الأخير التى طالت عددًا من دول العالم وقالت إن الاإرهاب الذى طال مصر وروسيا وفرنسا سيظل يضرب كل يوم دولة جديدة طالما لم يتحد العالم ويقف صف واحد فى وجه الإرهاب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذى نظمته سولاف درويش لقائمة فى حب مصر مساء اليوم بقليوب بمحافظة الدقهلية.

وأكدت "سولاف" أنها حال نجاحها سوف يكون على رأس اهتماماتها التعليم والصحة بجانب تشريع القوانين التى تهتم بالتعليم والصحة والنهوض بالمرأة المصرية.

وأكدت سولاف أنها تشعر بالفخر بسبب الحضور الجماهيرى المكثف خلال المؤتمر وخاصة من جانب المرآة، مطالبة، الجميع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الأحداث الإرهابية الأخيرة التى شهادتها عدد من دوال العالم وطالبت "سولاف" الجميع بالتكاتف والخروج للانتخابات .

‏ومن جانبه أكد الدكتور محمد سليم منسق القائمة أن قائمة فى حب مصر قائمة وطنية لا تبتغى إلا المصالح العليا للوطن والحفاظ على وحدته والوقوف مع الجيش والرئيس فى موجهة المؤامرات التى تحاك فى الداخل والخارج ضد مصر من أجل أسقطها ولكنهم لن يفلحوا ومصر لن تركع وستظل قوية.

ومن جانبه أكد اللواء كمال عامر مدير المخابرات الحربية الأسبق أن القائمة تكاتفت فى حب مصر وخدمتها وقال: "إننا نفخر بالانتماء لمصر التى ذكرت فى القرآن" مضيفًا أنه شارك فى أغلب الحروب التى شعر خلالها بقيمة أرض مصر وعزيمة شعبها وجيشها.
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مصر 365

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