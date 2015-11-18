«الكرملين» يعلق على صورة القنبلة التي نشرها داعش

صرح دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن الهيئات الأمنية والوزارات الروسية تفعل كل شيء من أجل تحديد والقبض على المسؤولين عن العمل الإرهابي على متن الطائرة “ايرباص-321″.

وبحسب ما ذكرت شبكة «sputnik» قال بيسكوف للصحفيين: “لقد تبين أن هذا عمل إرهابي، وأود أن أذكركم بأن رئيس روسيا كلف جميع الهيئات الأمنية الروسية، بغض النظر عن فترة التقادم، العثور على هؤلاء الذين كانوا وراء إعداد وتنفيذ العمل الإرهابي”.

وردا على سؤال عما إذا كانت أجهزة الاستخبارات الروسية ستدرس صور القنابل التي نشرت، أفاد بيسكوف:”هم سيعملون ما هو ضروري لتحديد والقبض على المسؤولين عن العمل الإرهابي “.