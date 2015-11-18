في_الكلاسيكو - ماركا: بنزيمة الرهان الأفضل لريال مدريد أمام برشلونة

على الرغم من أن الأنباء حول لحاق كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بالمشاركة في لقاء الكلاسيكو المقبل أمام برشلونة مازالت غير مؤكدة، إلا أنه يعد أحد أفضل اللاعبين في تلك المباريات.

وتعرض المهاجم الفرنسي للإصابة خلال مران الفريق الذي أقيم يوم الثلاثاء ما جعله يقوم بالتدرب منفردا بعد ذلك.

ويغيب بنزيمة عن المشاركة في الأربع مباريات الأخيرة لريال مدريد بسبب الإصابة والأزمة التي طالته في أزمة ابتزاز زميله في المنتخب الفرنسي ماثيو فالبوينا.

ويستضيف ريال مدريد منافسه برشلونة في سانتياجو برنابيو يوم السبت المقبل لحساب الجولة 12 من الدوري الإسباني.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرا أشارت فيه أن بنزيمة يعد الرهان الأفضل للفريق الملكي دائما أمام برشلونة في الكلاسيكو.

وأوضح التقرير أنه في 20 مباراة شارك فيها بنزيمة أمام برشلونة استطاع تسجيل سبعة أهداف وصناعة ستة وهو ما يمثل أمرا رائعا بالنسبة له.

كما أنه في آخر أربع مباريات في الكلاسيكو في ملعب البرنابيو استطاع المهاجم الفرنسي أن يسجل أهدافا فيهم جيمعا وهو أمر يحتاجه الفريق الملكي في اللقاء المقبل.

كما ذكر التقرير أن وجود بنزيمة في الملعب يعطي حرية كبيرة لكريستيانو رونالدو نظرا للتفاهم الكبير بينهما وهو ما يزيد من قوة الفريق الهجومية.