أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية" -
مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_الكلاسيكو.. فيديو - ماذا يحدث عندما يغيب ميسي

Google+ Print
#في_الكلاسيكو.. فيديو - ماذا يحدث عندما يغيب ميسي #في_الكلاسيكو.. فيديو - ماذا يحدث عندما يغيب ميسي

يسابق ليونيل ميسي الزمن من أجل اللحاق بالكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد يوم السبت المقبل.

ميسي الهداف التاريخي في مباريات الكلاسيكو ونجم الفريق الكاتالوني تعرض لإصابة أمام لاس بالماس أبعدته عن الملاعب منذ سبتمبر.

لكن ماذا لو غاب ميسي عن مباراة الكلاسيكو؟ بالتأكيد سيتأثر الفريق فنيا حتى في ظل الحالة الرائعة التي يمر بها نيمار وسواريز لأنه في النهاية ميسي.

تاريخيا نشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريرا عرضت فيه ماذا حدث في مباريات الكلاسيكو عندما غاب ميسي منذ تصعيده للفريق الأول قبل 11 عاما من الزمان.

ميسي لو غاب عن مباراة الكلاسيكو ستصبح هذه المرة الثالثة التي يلعب برشلونة أمام ريال مدريد بدون نجمه الأرجنتيني منذ 2005.

ميسي غاب مباراته الأولى في الكلاسيكو موسم 2005-2006 في الدور الثاني من الدوري الإسباني وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 إذ سجل رونالدينيو التقدم لبرشلونة من ضربة جزاء قبل أن يتعادل مواطنه رونالدو.

المباراة الثانية كانت في موسم 2007-2008 على ملعب كامب نو أيضا عندما استضاف برشلونة مباراة الكلاسيكو لكنه خسر بهدف نظيف سجله البرازيلي جوليو بابتيستا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة