في_الكلاسيكو.. فيديو - ماذا يحدث عندما يغيب ميسي

يسابق ليونيل ميسي الزمن من أجل اللحاق بالكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد يوم السبت المقبل.

ميسي الهداف التاريخي في مباريات الكلاسيكو ونجم الفريق الكاتالوني تعرض لإصابة أمام لاس بالماس أبعدته عن الملاعب منذ سبتمبر.

لكن ماذا لو غاب ميسي عن مباراة الكلاسيكو؟ بالتأكيد سيتأثر الفريق فنيا حتى في ظل الحالة الرائعة التي يمر بها نيمار وسواريز لأنه في النهاية ميسي.

تاريخيا نشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريرا عرضت فيه ماذا حدث في مباريات الكلاسيكو عندما غاب ميسي منذ تصعيده للفريق الأول قبل 11 عاما من الزمان.

ميسي لو غاب عن مباراة الكلاسيكو ستصبح هذه المرة الثالثة التي يلعب برشلونة أمام ريال مدريد بدون نجمه الأرجنتيني منذ 2005.

ميسي غاب مباراته الأولى في الكلاسيكو موسم 2005-2006 في الدور الثاني من الدوري الإسباني وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 إذ سجل رونالدينيو التقدم لبرشلونة من ضربة جزاء قبل أن يتعادل مواطنه رونالدو.

المباراة الثانية كانت في موسم 2007-2008 على ملعب كامب نو أيضا عندما استضاف برشلونة مباراة الكلاسيكو لكنه خسر بهدف نظيف سجله البرازيلي جوليو بابتيستا.