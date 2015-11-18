دروجبا يحكي - عندما اعتقدت أن جون تيري لاعبا بالرديف.. فأخبروني أنه القائد!

يطرح الإيفواري ديديه دروجبا مهاجم تشيلسي السابق ومونتريال الحالي كتابه الذي يحكي سيرته الذاتية خلال هذا الأسبوع والذي سيحتوي على العديد من أسرار الفيل الإفريقي.

دروجبا صاحب المسيرة الرائعة في الملاعب الفرنسية مع مارسيليا والممتازة مع تشيلسي في إنجلترا تحدث عن العديد من الأشياء خاصة مع البلوز.

صحيفة ديلي ميل البريطانية نشرت مقتطفات من كتاب ديديه دروجبا نعرضه فيما يلي:

جون تيري لاعب بالرديف!

"في المران الأول لي في تشيلسي لاحظت وجود شاب طويل وقوي ويبدو أنه صغير في السن ويسير ظهره منفرد وافترضت أنه لاعب بالرديف".

"كان هذا مثير للاهتمام واعتقدت أنه قد تم تصعيده للتعلم من الفريق الأول واكتساب بعض الخبرات".

"قبل نهاية المران بدقائق سألت لاعبا آخرا ما هو اسم هذا اللاعب الشاب فأجابني ضاحكا إنه القائد! جون تيري.. كنت أعرف القليل عن الفريق ولا أعلم قائدهم الصغير الجديد".

الرحيل بسبب أدريانو

وحكى دروجبا عن فترة توتر علاقته بسكولاري المدير الفني الأسبق لتشيلسي والتي كادت أن تجعله يرحل عن صفوف الفريق في 2009.

سكولاري أخبر دروجبا بأنه عليه إيجاد ناد جديد في يناير من أجل جلب البرازيلي أدريانو مهاجم إنتر ميلان آنذاك.

وقال دروجبا "بعد الاجتماع بسكولاري أول شيء فعلته كان الاتصال بالسيد رومان أبراموفيتش ووضحت له الموقف من خلال أحد مساعديه".

"لكن الرد علي كان (لا لن تذهب إلى أي مكان، من قال أنك سترحل؟)".

النتيجة كانت إقالة سكولاري في فبراير من العام ذاته.