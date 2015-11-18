فيديو| تفتيش ذاتى لــ4 وزراء أثناء مغادرتهم مطار شرم الشيخ

عرض الإعلامي رامي رضوان، مقطع فيديو يوضح تفتيش ٤ وزراء ذاتيًا بمطار شرم الشيخ، وذلك أثناء مغادرتهم اجتماع مجلس الوزراء بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف «رضوان» -خلال برنامجه «البيت بيتك»، الذي يذاع على قناة «TN» اليوم الأربعاء، أن هؤلاء الوزراء هم المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ووزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل.

ويوضح الفيديو، قيام عناصر من تأمين المطار، بتفتيش الوزراء ذاتيًا وخلع الوزراء لأحذيتهم أثناء عملية التفتيش اثناء عودتهم إلى القاهره

وتسائل «رضوان» أذا كانت تفتيش الوزراء في المطارت المصرية طبيعية والمتبعة دائما بهذا الشكل.

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