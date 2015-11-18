فيس بوك تُطلق أداة لجمع التبرُعات لمُنظمات اللاجئين وغير الربحية

أطلقت شركة فيس بوك أداة جديدة تسمح لمُنظمات اللاجئين والمُنظمات غير الربحية بجمع التبرعات ونشر رسالتهم من داخل الشبكة الاجتماعية.

ويُمكن لأي مُنظمة تنطبق عليها شروط الاستخدام إطلاق صفحة خاصة لهذا الغرض، كما قامت فيس بوك بتحسين زر التبرع Donate وتوفيره داخل المُشاركات والصور، بالإضافة إلى الصفحة نفسها، وفقاً لما نقلته “البوابة العربية التقنية”.

وقالت Naomi Gleit، نائبة رئيس قسم المُنتجات في فيس بوك، إن الخدمة الجديدة تجعل عملية التبرع أسهل، فالمُستخدم لم يعد بحاجة لمُغادرة الموقع أبدًا.

وبدأت فيس بوك بتجربة الخدمة بالتعاون مع 37 مُنظمة غير ربحية مثل Mercy Corps التي تعنى بقضايا اللاجئين السوريين، مع وعود بالتعاون مع مُنظمات ثانية في بداية العام القادم.

وتكهن البعض بتوجه فيس بوك إلى إطلاق هذه الخدمة للمُنظمات الربحية أيضًا، لتنافس بذلك منصّات مثل KickStarter أو Indiegogo المُتخصصة في جمع التبرعات للمشاريع الناشئة والهادفة.

وتوفر فيس بوك منذ عام 2013 زر للتبرّع داخل الصفحات، حيث يُمكن لمدير أي صفحة استخدامه، إلا أن المُستخدم يتم تحويله لموقع المُنظمة للتبرع هناك، وهو ما قامت فيس بوك بالتخلّص منه عند إطلاق الخدمة الجديدة.

وتسعى فيس بوك في الفترة الأخيرة للتركيز على الأحداث الإنسانية والخروج عن كونها وسيلة للتواصل بين الأصدقاء والشركات، حيث قامت بتفعيل ميّزة التأكد من السلامة Saftey Check التي أطلقت أول مرة عام 2014 للتأكد من سلامة الأصدقاء بعد الكوارث الطبيعية، وتوسّعت رسميًا لتشمل جميع الكوارث والأحداث الإرهابية التي تضرب أماكن مُختلفة حول العالم مثل بيروت، وباريس وأخيرًا نيجيريا.