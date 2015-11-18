جريدة "الحقيقة" بالإسكندرية تفتح ملف مافيا الأراضى

فى إطار مبادرة "اليوم السابع" لتبنى الصحف الإقليمية تنشر اليوم أبرز ما تضمنه عدد نوفمبر من جريدة الحقيقة بالإسكندرية.

تصدر الصفحة الأولى عنوان "إعلان الحرب على مافيا الأراضى بأمر السيسى" كما تضمن العدد مجموعة من المتابعات الإخبارية، بينها أسباب انهيار شركة المحمودية للمقاولات، وحقيقة إهدار هيئة المجتمعات العمرانية 370 مليار جنيه على الدولة، والفساد فى مستشفى سموحة للطوارئ.

ومن أهم العناوين:

ويتناول العدد مجموعة من التحقيقات، ومن أهم العناوين

>- انهيار شركة المحمودية للمقاولات على يد مديرها>- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تهدر 370 مليار جنيه على الدولة>مستشفى سموحة للطوارئ فساد × فساد>- المعاهد الخاصة فى مصر سبوبه مادية>- بالمستندات.. رئيس شركة الكهرباء يحيل عمال للتحقيق لنشرهم قضايا فساد>- مسئولون فى جمارك الإسكندرية تحت الطلب.. الجمارك المصرية "باب النجار مخلع">- القبض على مافيا الهجرة غير الشرعية بدون رؤوس>- الحقيقة تكشف وقائع فساد جديدة بماسبيرو على سلم البوس>- شركات المقاولات تغازل الحكومة من أجل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة>- أغرب قضايا الإهمال الطبى.. حكاية مريض مات لأن اسمه نور>- بالمستندات.. كارثة إنشاء 11 مصنعًا للطوب فى برج العرب بتراخيص مزورة>- على علبة.. فساد شركة دلتا للإنشاء والتعمير أصبح على المكشوف



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