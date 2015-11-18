4 شركات مصرية تفوز بجائزة الرئيس الإندونيسى لأفضل متعاملين تجاريين بـ2015

فازت 4شركات مصرية بجائزة "بريما دووتا أوورد" للعام 2015 والتى تمنحها الحكومة الأندونيسية للشركات الأفضل فى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين أندونيسا ودول العالم خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وذلك ضمن 60 شركة فازت بالجائزة على مستوى العالم.

وأقامت سفارة أندونيسيا بالقاهرة إحتفالا بالمناسبة، حضره كل من الدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق، منح خلاله السفير نور فائزي سوانزي الجائزة إلى كل من المهندس محمد عبد الرحمن بركة رئيس شركة البركة للمقاولات والتجارة، وأحمد عبد الغني شاهين رئيس شركة جيزة فوود، ومحمد على فرج رئيس شركة الفراعنة للإستيراد والتصدير، وأحمد رجب القلا رئيس شركة القلا للإستيراد والتصدير.

وأكد السفير نور فائزي سوانزي، أن اندونيسيا حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتى تمتاز بالعمق الشديد خاصة فى مجالات الاقتصاد والتجارة، موضحا أن شركات القطاع الخاص بالبلدين عليها دور كبير فى تدعيم تلك العلاقات وتنميتها.

وأوضح السفير، أن هناك إعتبارات يتم الأخذ بها قبل منح الحكومة الأندونيسية للجائزة الدولية، من بينها الدور الفعال للشركات فى رفع مستوى التبادل الاستثماري والتجاري بين أندونيسيا وكافة دول العالم، وهو ما جعل مصر تفوز بأربعة جوائز دفعة واحدة من خلال شركات متميزة، بفضل ما تملكه من شبكات العمل والتواصل الجيدة المستندة على أساس تحقيق المنفعة المتبادلة بين مصر وأندونيسيا، مؤكدا على ثقته أن تكون الجوائز الأربعة بمثابة نقطة إنطلاق جديدة لجميع رجال الأعمال والشركات المصرية فى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع أندونيسيا.

وطالب الدكتور إبراهيم فوزي، وزير الصناعة الأسبق، الحكومة المصرية بضرورة تكريم رجال الأعمال والشركات الأندونيسية التى تضخ إستثماراتها فى مصر، وتهدف لزيادة معدلات التبادل المشترك بين البلدين.

وأضاف فوزى، أن التبادل التجاري بين دول العالم يرفع معدلات التجارة الدولية بما يساهم فى تحقيق الرخاء لجميع شعوب العالم، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الآليات المعمول بها فى التجارة الدولية تحتاج لإعادة نظر، بما يسهم فى زيادة التبادل التجاري بين الدول على أسس سليمة وكذلك زيادة التدفقات الاستثمارية المتبادلة.

وقال الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق، أن تكريم الشركات المصرية يعكس قوة العلاقات الثنائية بين القاهرة وجاكرتا، ويسهم فى تقويتها على الصعيد الاقتصادي، مؤكدا على ثقته أن يتم خلال سنوات قليلة تكريم الشركات المصرية التى تقوم بالتصدير للسوق الأندونيسية منتجات مصرية عالية الجودة وبأسعار مناسبة.

من جانبه أكد المهندس محمد بركة، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، رئيس شركة البركة للمقاولات والتجارة، أنه تسلم هذه الجائزة الدولية للعام الثانى على التوالى، مؤكدا أن الجائزة تعكس أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة أن الجائزة منحها الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو بإسم مصر خلال إحتفالية كبرى خلال أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن أكثر من 22 دولة تنافست على جوائز العالم الجاري وإقتنصت مصر بمفردها 4 جوائز من إجمالي 60 جائزة لكافة الشركات على مستوى العالم.

وأضاف بركة، أنه على مدار 28 عاما من التعامل مع السوق الأندونيسية حقق مكاسب كبيرة من خلال التعامل التجاري مع اندونيسيا والاستثمار فيها، مؤكدا حرص الجانب الإندونيسى على تحقيق النجاح ودعم العلاقات الثنائية مع مصر، مشيرا إلى أن الشركات المصرية المتعاونة مع السوق الأندونيسية لا تهدف فقط للإستيراد كما يروج البعض بل تسعى دوما لترويج المنتجات المصرية بالسوق الأندونيسي، وكذلك زيادة معدلات التبادل الإستثماري بين البلدين، موضحا أن سفارة أندونيسيا بالقاهرة تلعب دورا هاما فى ذلك الشأن.

وكشف بركة، أن شركة البركة للمقاولات والتجارة تعمل حاليا على تأسيس مصنعين أحدهما لإنتاج الزجاج والآخر لإنتاج زيت النخيل باستثمارات مشتركة مصرية أندونيسية، موضحا أن منتجات المصنعين سيتم توجيهها للتصدير لأسواق كافة دول العالم، مؤكدا أن هناك فرصا جيدة للاستثمار في اندونيسيا خاصة مع اهتمام الحكومة الاندونيسية بالمستثمرين الأجانب وخاصة المصريين، واحترامها للعقود.

وقال محمد علي فرج رئيس شركة الفراعنة للاستيراد والتصدير، إن العلاقات المصرية الأندونيسة تشهد تطورا ملحوظا خلال الأونة الأخيرة، وأن مجلس الأعمال المصري الأندونيسي السابق ساهم بشكل كبير فى توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، الأمر الذي فتح المجال أمام العديد من الشركات المصرية للتبادل التجاري والاستثماري وفتح أسواق جديدة بالبلدين.