ننشر اسماء الفائزين فى انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الزقازيق

أعلنت جامعة الزقازيق النتيجة النهائية لمجلس اتحاد طلاب كليات الجامعة على منصبى الأمين والأمين المساعد بالكليات العملية للعام الجامعى 2015- 2016 .

وجاءت النتيجة بحسب بيان الجامعة كالتالى ، كلية الطب البشرى : عصام محمد جمال أمين لجنة الأسر الطلابية، ومحمد رضا نصر فودة، الأمين المساعد ، وحسين محمد حسين، أمين اللجنة الاجتماعية، واية عطية دسوقى ، الأمين المساعد، وأحمد منصور السيد، أمين اللجنة الرياضية، وعبد الله السيد عبد الستار الأمين المساعد، ومحمد محمود محمد الدالى، أمين اللجنة الثقافية، ومنة الله محمد على الأمين المساعد، و شريف صلاح أحمد أمين اللجنة الفنية، واية فتحى دسوقى الأمين المساعد، وعبد الله الصاوى عبد الله أمين لجنة الجوالة، وإسلام عبد الحميد السيد، الأمين المساعد ومحمد عبده أحمد السيد، أمين اللجنة العلمية ومحمد نزيه رمضان الأمين المساعد.

وفى كلية الطب البيطرى،عبد الحميد السيد عبد الحميدن أمين لجنة الأسر، ومصطفى السيد عبد الفتاح، الأمين المساعد ومحمد مصطفى عطية، أمين اللجنة الاجتماعية، وإيمان منصور عبد الحميد، الأمين المساعد ومحمد خيرى محمد شوقى، أمين اللجنة الرياضية، ومحمد أشرف محمد عبد الفتاح، الأمين المساعد ومصطفى إبراهيم عبد الفتاح، أمين اللجنة الثقافية، ومحمد جلال صلاح الأمين المساعد وعبد الرحمن مجدى عبد المقصود امين اللجنة الفنية وعمر عبد العزيز ذكى عبد العزيز، الأمين المساعد والسيد عبد المولى السيد أمين لجنة الجوالة ومحمد بدر باسم محمود، الأمين المساعد وصلاح الدين السيد ، أمين اللجنة العلمية ونعمة محمد أحمد زيدان الأمين المساعد.

وفى كلية الزراعة، طارق اشرف عبد الرحمن امين لجنة الاسر ومحمد عبد الحليم محمد الامين المساعد وامانى طارق حسين امين اللجنة الاجتماعية واحمد اشرف محمد الامين المساعد وعبد السلام محمد عبد السلام امين اللجنة الرياضية ومحمد عادل السيد الامين المساعد واسراء رجب احمد امين اللجنة الثقافية وكريم خالد عبد العزيز الامين المساعد و احمد جمال محمد ابراهيم امين اللجنة الفنية واسماء محمد عبد الفتاح الامين المساعد واسلام ماهر سعد امين لجنة الجوالة ومصطفى احمد مصطفى الامين المساعد.