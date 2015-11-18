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صورة | في ذكرى استشهاده.. نجل المقدم محمد مبروك يوجه رسالة له: «أنا فخور بيك»

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الشهيد المقدم محمود مبروك

الشهيد المقدم محمود مبروك

وجه نجل المقدم الشهيد محمود مبروك، رسالة له في ذكرى استشهاده، كتب فيها: «وحشني يا بابا.. أنا فخور بيك عشان إنت شهيد».

رسالة نجل محمود مبروك بولبده الشهيد

رسالة نجل محمود مبروك بولبده الشهيد

وفي 17 نوفمبر من  العام الماضي، تم اغتيال المقدم محمد مبروك، الضابط بقطاع الامن الوطني، وأحد شهود الإثبات بقضية تخابر قيادات الإخوان مع جهات خارجية، أمام منزله بمدينة نصر، حيث استهدفه مسلحون مجهولون عقب استقلاله لسيارته، وظلوا يطاردونه حتى تمكنوا من استيقافه، وأطلقوا عليه 14 طلقة، استقرت 7 منها في جسده.

وأكدت تحقيقات النائب العام، أن مبروك ساهم في إلقاء القبض على معظم قيادات الجماعة في أعقاب ثورة 30 يونيو، وأنه قدم أول قضية لتخابر الرئيس الأسبق محمد مرسي مع حركة حماس، وأعد تقريرا عن واقعة اقتحام السجون وهروب السجناء أثناء ثورة 25 يناير، والمتهم فيها مرسي و34 من قيادات الإخوان.

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