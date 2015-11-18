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"الأمور المستعجلة" تقضى بعدم الاختصاص بنظر دعوى "طرد هيومان رايتس"

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"الأمور المستعجلة" تقضى بعدم الاختصاص بنظر دعوى "طرد هيومان رايتس" "الأمور المستعجلة" تقضى بعدم الاختصاص بنظر دعوى "طرد هيومان رايتس"
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام إبراهيم أحمد وأمين سر محمد على، بعدم الاختصاص بنظر دعوى تطالب بطرد منظمة هيومان رايتس من وإحالة الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى .

كان المحامى نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أقام الدعوى رقم 2776 لسنة 2015 ضد منظمة هيومان رايتس ووتش باعتبارها غير مرغوب فيها للعمل فى مصر، حيث انتهجت بعد ثورة 30 يونيو سياسية شديدة العداء لمصر متداخلة فى أعمال السيادة المصرية وشئون القضاء داعمة لجماعة الإخوان الإرهابية.

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