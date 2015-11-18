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ضبط ممرض انتحل صفة طبيب وتحرش بمريضة داخل مستشفى بالتجمع الخامس

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ضبط ممرض انتحل صفة طبيب وتحرش بمريضة داخل مستشفى بالتجمع الخامس ضبط ممرض انتحل صفة طبيب وتحرش بمريضة داخل مستشفى بالتجمع الخامس

>ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على ممرض انتحل صفة طبيب بأحد المستشفيات بالتجمع الخامس وتحرش بمريضة اثناء كشفه عليها، وحرر محضر بالواقعة وتولى المستشار شريف عبد المنعم مدير نيابة القاهرة الجديدة التحقيق .

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة القاهرة الجديدة بلاغا من ربة منزل تتهم فيه ممرضا بالتحرش بها أثناء كشفه عليها وتحسس أماكن حساسة من جسدها .

وأضافت المبلغة فى اقوالها أنها توجهت الى أحد المستشفيات بالتجمع الخامس بعد شعورها بآلام فى القولون وعقب دخولها استقبلها ممرض وأخبرها انه الطبيب وأثناء كشفه عليها تحرش بها ، تم التأكد من صحة المعلومات وتمكنت أجهزة الان بالقاهرة من القبض على المتهم واحالته للنيابة للتحقيق.
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