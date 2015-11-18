القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أقراص مخدرة وبانجو فى الإسماعيلية

تلقى اللواء على العزازى مدير امن الإسماعيلية اخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث بالقبض على( م. ب.م ) - 25 سنة عاطل مقيم بمركز القصاصين مراقب هارب فى القضية رقم 9263 لسنة 2010 " قتل عمد " - بحوزته( 36) قرص مخدر و 60 جنيه وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، والمبلغ من حصيلة البيع.
وضبط رجال مباحث قسم ثان ( م. أ.م) - 19سنة عاطل ـ بحوزته 90 قرص مخدر ، وسلاح أبيض " مطواه " و 155 جنيه بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ من حصيلة البيع والسلاح للدفاع.
والقى ضباط مباحث مركز التل الكبير ( ع. م.ع ) - 38 سنة عاطل - بحوزته لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت ( 250 جرام ) ، وتليفون محمول وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، والتليفون لتسهيل الإتصال بعملائه
>تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة واحالتهم الى النيابة العامة.