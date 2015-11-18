القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أقراص مخدرة وبانجو فى الإسماعيلية

ألقى رجال مباحث الاقسام والمراكز الشرطية بالإسماعيلية لقبض على عدد من تجار المخدرات بحوزتهم كميات من الاقراص والبانجو فى حملة امنية.

تلقى اللواء على العزازى مدير امن الإسماعيلية اخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث بالقبض على( م. ب.م ) - 25 سنة عاطل مقيم بمركز القصاصين مراقب هارب فى القضية رقم 9263 لسنة 2010 " قتل عمد " - بحوزته( 36) قرص مخدر و 60 جنيه وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، والمبلغ من حصيلة البيع.

وضبط رجال مباحث قسم ثان ( م. أ.م) - 19سنة عاطل ـ بحوزته 90 قرص مخدر ، وسلاح أبيض " مطواه " و 155 جنيه بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ من حصيلة البيع والسلاح للدفاع.

والقى ضباط مباحث مركز التل الكبير ( ع. م.ع ) - 38 سنة عاطل - بحوزته لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت ( 250 جرام ) ، وتليفون محمول وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، والتليفون لتسهيل الإتصال بعملائه

>تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة واحالتهم الى النيابة العامة.