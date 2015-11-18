أخبار عاجلة

مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أقراص مخدرة وبانجو فى الإسماعيلية

Google+ Print
القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أقراص مخدرة وبانجو فى الإسماعيلية القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أقراص مخدرة وبانجو فى الإسماعيلية
ألقى رجال مباحث الاقسام والمراكز الشرطية بالإسماعيلية لقبض على عدد من تجار المخدرات بحوزتهم كميات من الاقراص والبانجو فى حملة امنية.

تلقى اللواء على العزازى مدير امن الإسماعيلية اخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث بالقبض على( م. ب.م ) - 25 سنة عاطل مقيم بمركز القصاصين مراقب هارب فى القضية رقم 9263 لسنة 2010 " قتل عمد " - بحوزته( 36) قرص مخدر و 60 جنيه وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، والمبلغ من حصيلة البيع.

وضبط رجال مباحث قسم ثان ( م. أ.م) - 19سنة عاطل ـ بحوزته 90 قرص مخدر ، وسلاح أبيض " مطواه " و 155 جنيه بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ من حصيلة البيع والسلاح للدفاع.

والقى ضباط مباحث مركز التل الكبير ( ع. م.ع ) - 38 سنة عاطل - بحوزته لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت ( 250 جرام ) ، وتليفون محمول وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، والتليفون لتسهيل الإتصال بعملائه
>تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة واحالتهم الى النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365